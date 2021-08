Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news, Pochettino: “Non mi ha detto che parte”

CALCIOMERCATO NEWS, KYLIAN MBAPPE’ AL REAL MADRID

Dopo il trasferimento lampo di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, nell’ultima parte di questa sessione di calciomercato estivo potrebbe concretizzarsi pure l’approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid. La proposta dei Blancos, secondo le indiscrezioni più recenti, sarebbe al momento ferma a 180 milioni di euro, ovvero 170 fissi più altri 10 milioni di bonus, ed il Paris Saint-Germain starebbe riflettendo se accettare o meno, consapevole che la volontà del calciatore sarebbe quella di provare l’avventura spagnola. Nel corso della conferenza stampa in vista dell’impegno in campionato contro il Reims, l’allenatore dei parigini, il tecnico Mauricio Pochettino, al riguardo ha spiegato: “Kylian sta preparando la partita di domani e sta lavorando molto bene, non mi ha detto che vuole andarsene da Parigi. Leonardo e il nostro presidente hanno già chiarito qual è la posizione del PSG in merito al suo futuro.”

CALCIOMERCATO NEWS, POCHETTINO ALLONTANA I RUMORS

Le chances di vedere Kylian Mbappé al Real Madrid potrebbero aumentare in questa fase finale della finestra di calciomercato. Il presidente dei transalpini Al Khelaifi aveva respinto le voci in merito alla possibile partenza di Mbappé nelle scorse settimane ma la volontà dello stesso attaccante della Nazionale francese potrebbe essere decisiva per salutare i biancorossoblu. Non è nemmeno da escludere che il Real Madrid possa tornare a rilanciare un’ultima volta così da convincere e togliere ogni dubbio al Paris Saint-Germain.

