McGregor VS Cowboy/ Streaming video DAZN: l’irlandese torna all’ottagono (MMA)

McGregor VS Cowboy, è l’incontro delle MMA numero 246 della Ufc, previsto nella notte italiana del 19 gennaio 2020 alla Arena T Mobile di Las Vegas. Dopo circa un anno e mezzo dall’ultimo incontro nell’ottagono, e dopo un annuncio di un ritiro dalle scene mai risultato troppo credibile, Conor McGregor torna sotto i riflettori per sfidare nella prima gara della Ultimare Fighting Championship del 2020 Donald Cerrone, detto “Cowboy”, nella categoria dei pesi welter. L’attesa per tale scontro è altissima: gli appassionati certo non vedono l’ora di rivedere sul tappeto il lottatore irlandese, come pure lo statunitense, sfidarsi in una categoria, quelle del “al limite delle 170 libbre” che già le ha visti protagonisti, sia pure in poche occasioni e con alterni successi. Purtroppo però dobbiamo subito ricordare che per gli appassionati italiani delle MMA non sarà facile seguire lo scontro McGregor VS Cowboy: la sfida dell’Ufc 246 infatti avrà luogo solo verso le ore 4,00 del mattino italiano.

DIRETTA MCGREGOR VS COWBOY CERRONE: COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’incontro di MMA di questa notte McGregor Cowboy, previsto a Las Vegas verso le 4.00 italiane, sarà visibile non in diretta tv, ma in diretta streaming video, attraverso il ben noto servizio DAZN, ad abbonamento.

MCGREGOR VS COWBOY: RITORNO DI FUOCO SULLE SCENE

Come abbiamo suggerito prima, McGregor VS Cowboy sarà la specialissima occasione di riveder sull’ottagono il fighter irlandese, che pure solo poco tempo fa aveva annunciato il suo ritiro delle scene. L’annuncio, diffuso a marzo però non aveva più di tanto convinto gli appassionati che hanno però atteso per parecchi mesi il suo rientro nella gabbia della Ufc. Va infatti ben ricordato che l’ultimo incontro disputato da McGregor risale addirittura al 7 ottobre del 2018, quando nella prova Ufc per i pesi piuma, venne sconfitto per sottomissione al quarto round contro il russo Nurmagomedov. Ora però i tempi paiono mauri e il fighter è pronto a dare ancora spettacolo, in una categoria inusuale contro un avversario ben speciale, tra i più noti fighter del panorama mondiale: in palio poi pare vi sai pure una borsa da 80 milioni di dollari, che certo aggiunge ancor più pepe al match. Ricordiamo poi che chiaramente la sfida McGregor vs cowboy, Donald Cerrone non sarà il solo evento previsto oggi a Las Vegas: nel programma ben figurano altri 11 scontri, assolutamente da non perdersi.



