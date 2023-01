McKennie al Leeds?/ Calciomercato news, l’addio alla Juventus sembra ormai vicino

Calciomercato news, passi avanti per il trasferimento di McKennie al Leeds

Le chances di vedere Weston McKennie al Leeds United entro la chiusura di questa finestra invernale di calciomercato sembrano aumentare con il passare delle ore. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse tra la giornata di ieri e la notte, i britannici avrebbero alzato di un altro paio di milioni l’offerta iniziale arrivando in questo modo a proporre ben 30 milioni di euro per il cartellino dello statunitense. La Juventus, che valuta lo statunitense ben 35 milioni, potrebbe dunque dirsi soddisfatta di questo affare e lo stesso giocatore starebbe spingendo per l’approdo in Permier League.

Calciomercato news, Weston McKennie al Leeds United di mister Marsch

Lo sbarco di Weston McKennie al Leeds United dovrebbe presumibilmente concretizzarsi nella giornata di lunedì dato che i Bianchi sono impegnati oggi contro l’Accrington Stanley in FA Cup e la Juventus affronterà domani pomeriggio il Monza allo Stadium. In Inghilterra McKennie avrà modo di essere allenato dal suo connazionale Jesse Marsch e ci sono grandi possibilità che il tecnico Massimiliano Allegri non lo convochi nemmeno per la sfida di campionato del weekend proprio a causa di questa operazione in corso.

Calciomercato news, McKennie al Leeds dopo due anni e mezzo alla Juve

L’arrivo di Weston McKennie al Leeds United avverrà dunque dopo due anni e mezzo trascorsi a Torino con la maglia della Juventus. In Piemonte il ventiquattrenne è stato in grado di collezionare ben 96 presenze complessive impreziosite da 13 reti e 5 assist vincenti per i suoi compagni ed ha vinto una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia.

