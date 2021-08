Mckennie al Tottenham?/ L’offerta che fa vacillare la Juventus

Mckennie al Tottenham? Paratici prepara l’offerta alla Juventus

Dopo l’arrivo di Manuel Locatelli, la Juventus potrebbe dover sfoltire il centrocampo negli ultimi giorni di calciomercato. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Weston McKennie, che non sarebbe considerato incedibile da Massimiliano Allegri e che nelle ultime ore sembrerebbe essere oggetto dei desideri del Tottenham. Secondo quanto riportato dal media inglese The Indipendent, Fabio Paratici, direttore sportivo degli Spurs, sarebbe pronto a mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro per prelevare il centrocampista dalla Juventus.

Ad acquistare Mckennie per 20 milioni dallo Schalke 04, fu lo stesso Paratici, fino ad un anno fa ds della Juventus e grande estimatore del calciatore texano. Un’offerta così importante potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera, che realizzerebbe anche un’ottima plusvalenza sul calciatore. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra l’agente e la società e nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

Oltre alle possibili cessioni, per la Juventus anche il calciomercato in entrata potrebbe non essere concluso. Se Mckennie dovesse salutare per accasarsi al Tottenham, la società bianconera avrebbe già individuato il suo sostituto. Tra Mckennie e Allegri il rapporto non sarebbe mai sbocciato e l’allenatore toscano potrebbe avallare una sua cessione. Torna quindi in auge un nome già noto per il mercato della juventino, quello di Axel Witsel.

Il centrocampista classe 1989 in forza al Borussia Dortmund, con contratto in scadenza il prossimo giugno 2022, secondo quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe sbarcare a Torino già in questa sessione di calciomercato. Il nazionale belga sarebbe considerato il candidato ideale per completare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Le prossime ore di mercato scioglieranno tutti i nodi, ma l’ultima settimana di mercato è già entrata nel vivo.

