Me contro te: 250 euro per incontrare Luì e Sofì/ Protesta dei fan “È una vergogna, tutto molto esagerato”

Me contro te: esplode la polemica per i prezzi dei biglietti

I Me contro te sono entrati nel cuore di milioni di fan che li seguono con profondo affetto non solo sui social, ma anche nei loro spettacoli durante i quali c’è anche la possibilità di incontrarli. Attori, cantanti e scrittori, Luigi Calagna e Sofia Scalia con il loro talento hanno conquistato una grande fetta di pubblico. Sono tanti gli impegni dei Me contro te che, spesso, sono protagonisti di importanti spettacoli dal vivo che fanno registrare sempre il sold-out e durante i quali i fan hanno anche la possibilità di incontrarli.

Tuttavia, nelle ultime ore, in merito agli incontri tra Luigi e Sofia e i loro fan è esplosa la polemica per il prezzo dei biglietti. Spesso, infatti, sono i genitori a fare una sorpresa ai figli portandoli allo spettacolo dei Me contro te, ma stavolta, di fronte ai prezzi dei biglietti, è partita una durissima protesta sul web.

Proteste sul web per il prezzo dei biglietti dello spettacolo dei Me contro te

A far esplodere la protesta dei genitori dei piccoli fan dei Me contro te è il costo troppo elevato dei biglietti per il “meet and greet”, ovvero l’incontro con Luì e Sofì durante il quale si ha la possibilità di trascorrere del tempo con i due artisti e prevede anche una serie di vantaggi come l’ingresso riservato anticipato per M&G con gli artisti, un pass laminato, il merchandising esclusivo e personale dedicato personalmente a te!

Il prezzo, però, è di 250 euro a biglietto e tale costo ha portato alla protesta dei genitori su Twitter. «È una vergogna, tutto molto esagerato», ha scritto qualcuno. «Avrei voluto fare una sorpresa a mio figlio ma mi hanno fatto cambiare idea», ha aggiunto un altro utente. E ancora: «Non so chi credano di essere ma vorrei ricordare loro che creano contenuti per bambini e non per Hollywood».

