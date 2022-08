MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022/ Medaglie Italia: oro e argento, i podi adesso sono 65!

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: UN ORO E UN ARGENTO

Il medagliere degli Europei nuoto 2022 si arricchisce di altre due medaglie per l’Italia: non ci fermiamo più e mettiamo in carniere un oro e un argento, portando il totale a 65 podi con 23 ori. Entrambe le medaglie arrivano dalla 10 Km di fondo: nelle acque libere di Ostia Domenico Acerenza riesce a regolare allo sprint i due francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier, in una gara condotta a lungo dal giovanissimo David Betlehem (classe 2003) che però ha pagato il rifornimento e forse anche un po’ di inesperienza.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022/ Video streaming Rai: oro e argento dalle acque libere!

Niente da fare per Gregorio Paltrinieri, che a un chilometro dal termine era in corsa per le medaglie ma poi si è staccato. Nella gara femminile invece splendido argento per Ginevra Taddeucci: la fiorentina sembrava anche poter andare per l’oro, ma Leonie Beck è stata più brava di lei a gestire il finale e l’ha superata (con questo oro la Germania si prende il quarto posto nel medagliere). Se non altro la Taddeucci ha saputo tenere alle spalle Sharon Van Rouwendall. Dunque 65 medaglie, 23 delle quali d’oro, e il medagliere degli Europei nuoto 2022 potrebbe aumentare questo numero nelle prossime ore… (agg. di Claudio Franceschini)

GREGORIO PALTRINIERI 8° 10 KM FONDO/ Europei nuoto: è oro per Domenico Acerenza!

ITALIA FESTA GRANDE

Il medagliere degli Europei nuoto 2022 vede l’Italia al comando e ormai irraggiungibile: abbiamo vinto la manifestazione continentale, anche se – lo abbiamo imparato nel corso degli anni – il medagliere è un mero esercizio “ufficioso”, non avendo effetti che restano negli albi d’oro, è certamente una bella soddisfazione vedere un’Italia dominante in lungo e in largo. Non solo il nuoto in piscina, nel quale abbiamo fatto incetta di ori e medaglie: la nostra rappresentativa è stata straordinaria anche nell’artistico e nei tuffi, così come nelle acque libere da cui ora potrebbero arrivare altre medaglie.

DIRETTA/ Europei nuoto Roma 2022 video streaming Rai: Marsaglia oro e dal fondo…

Oggi a Roma viviamo la giornata conclusiva degli Europei nuoto 2022: abbiamo Gregorio Paltrinieri impegnato nella 10 Km di fondo in acque libere, a caccia di un altro oro, poi le nostre ragazze e la staffetta mista, poi ancora i tuffi. Sarà una domenica trionfale? I precedenti lasciano intendere che possa essere così ma staremo a vedere, adesso andiamo a presentare il dettaglio della situazione nel medagliere degli Europei nuoto 2022, che come detto ha rappresentato una marcia trionfale per l’Italia.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: LA SITUAZIONE

Nel medagliere degli Europei nuoto 2022 l’Italia come detto domina: gli azzurri hanno raccolto un totale di 63 medaglie, con 22 ori, 22 argenti e 19 bronzi. Un trionfo bello e buono, tanto che la nazionale che ci insegue in questo momento è la Gran Bretagna che, pur scavalcando l’Ucraina al secondo posto, è ferma a 9 ori (con 24 podi complessivi). La distanza è netta; 9 ori li ha anche la rappresentativa ucraina, che però paga il fatto di avere un argento in meno dei britannici – stranamente invece sono 0 le medaglie di bronzo.

In quarta posizione l’Ungheria, con 5 ori; seguono Germania, Olanda e Svezia mentre è curioso il caso della Francia, che per numero di medaglie è terza (alle spalle di Italia e Gran Bretagna) ma ne ha vinte soltanto tre d’oro, e dunque si deve accontentare dell’ottava piazza nel medagliere degli Europei nuoto 2022. Completano la Top Ten di questa classifica la Romania e la Svizzera; nell’ultima giornata cambierà qualcosa nel medagliere degli Europei nuoto 2022? Lo vedremo, ovviamente la speranza è che l’Italia porti a casa qualche altra medaglia…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022

Italia 23-23-19

Gran Bretagna 9-7-8

Ucraina 9-6-0

Germania 6-2-7

Ungheria 5-7-3

Olanda 5-1-8

Svezia 4-2-2

Francia 3-7-10

Romania 3-1-0

Svizzera 1-4-0

Grecia 1-2-1

Lituania 1-0-3

Bosnia 1-0-1

Israele 1-0-0











© RIPRODUZIONE RISERVATA