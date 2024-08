CALCIOMERCATO ROMA, SI COMPONE L’ATTACCO

Il calciomercato Roma sta cercando un’altra soluzione offensiva. Dopo aver occupato la casella del centravanti con Artem Dovbyk già arrivato nella Capitale e aver aumentato il tasso tecnico dell’attacco con Matias Soulé, i giallorossi cercano il terzo colpo.

Jeremie Boga, ex esterno offensivo del Sassuolo ora al Nizza, potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze ai neroverdi e all’Atalanta. Proprio la Roma avrebbe messo l’attaccante nel mirino il giocatore ivoriano per la prossima stagione.

Calciomercato Roma/ Dovbyk rinuncia ad 1,5 milioni. Inserimento per Tessmann del Venezia (2 agosto 2024)

Nel caso non dovesse arrivare l’accordo con il club rossonero e con il calciatore, secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha pronte tre alternative: Galeno del Porto (piace anche alla Juventus), Wesley Gassova del Corinthians e Matias Fernandez-Pardo del Gent, nel mirino anche della Lazio.

CALCIOMERCATO ROMA, SBUCA THEATE IN DIFESA

Il calciomercato Roma starebbe per aggiungere un tassello anche nel reparto difensivo. Arthur Theate del Rennes è infatti nuovamente in lizza per un ritorno in Serie A, ma questa volta non alla Fiorentina com’era stato detto tempo fa bensì in giallorosso.

Calciomercato Roma/ Oltre 100 milioni spesi nonostante i vincoli Uefa. Ecco perché (2 agosto 2024)

L’ex Bologna, ceduto dopo una sola stagione proprio al Rennes, era promesso sposo all’Al Ittihad insieme a Stefano Pioli sebbene non si sia più fatto nulla visto l’arrivo di Laurent Blanc sulla panchina dei gialloneri d’Arabia.

Tornando alla Roma, ci sarebbero stati contatti importanti tra Il Rennes e la Roma per Theate. I capitolini sarebbero ponti ad offrire una cifra vicina ai 18 milioni più bonus. Sulla volontà del giocatore non ci sono dubbi così come sul contratto, avendo già chiuso l’accordo per un quinquennale.

I giallorossi rispetto all’anno scorso hanno perso Dean Huijsen in difesa. Il giocatore è infatti rientrato alla Juventus, dove però è rimasto giusto il tempo di concordare i dettagli rimasti da limare per una sua cessione, avvenuta prima di agosto al Bournemouth.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pubill la scelta per la difesa. De Rossi vuole la fantasia di Wesley (2 agosto 2024)