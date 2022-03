Medagliere Paralimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 6 marzo

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022: CHE BOTTINO L’UCRAINA!

Ieri abbiamo vissuto la prima giornata di gare con l’Italia a secco ma emozioni straordinarie per l’Ucraina che si gode il primo posto nel medagliere, oggi le Paralimpiadi Pechino 2022 ci proporranno la diretta di altre otto gare che assegneranno titoli e daranno dunque un volto man mano sempre più completo al medagliere dei Giochi paralimpici invernali che seguono naturalmente le Olimpiadi del mese scorso e si disputano per la prima volta in Cina.

Dopo il forte e chiaro discorso del presidente del Comitato Internazionale Paralimpico Andrew Parsons, anche nel passaggio sui campi di gara sembra che le Paralimpiadi Pechino 2022 vogliano continuare a lanciare un messaggio molto chiaro al mondo intero: al comando del medagliere c’è appunto l’Ucraina con un eccezionale bottino di tre ori, altrettanti argenti e un bronzo, tutti conquistati dalla straordinaria Nazionale ucraina di biathlon. Adesso andiamo a scoprire che cosa ci offrirà la diretta delle Paralimpiadi Pechino 2022 nella odierna seconda giornata di gare.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Possiamo allora dire che saranno otto i titoli in palio oggi e che andranno a muovere il medagliere delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Purtroppo dobbiamo annotare che anche oggi gli orari saranno sfavorevoli. Sei finali saranno in programma per lo sci alpino a partire dalle ore 3.00 della notte italiana: dopo le discese di ieri, oggi saranno tutti super-G, nelle categorie ipovedenti, seduti e in piedi sia in campo femminile sia in campo maschile. I super-G a Yanqing saranno uno dietro l’altro, prima quelli delle donne, poi i maschili.

Gli altri due titoli da assegnare saranno invece nello sci di fondo, che oggi darà il cambio al biathlon a Zhangjiakou con due gare sulla lunga distanza per la categoria seduti: alle ore 3.00 la 18 km maschile e alle ore 4.50 la 15 km femminile. Da notare che a Pechino continueranno i due tornei di hockey ghiaccio e curling, che però naturalmente sono alla prima fase a gironi, con Italia Slovacchia del girone B di hockey ghiaccio che sarà per noi il match di spicco, mentre tornando in montagna saranno oggi anche le qualificazioni dello snowboard cross.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022

1. Ucraina 3-3-1

2. Cina 2-3-3

3. Canada 1-1-1

4. Austria 1-1-0

5. Francia, Giappone, Stati Uniti 1-0-1

8. Nuova Zelanda, Slovacchia 1-0-0

10. Germania 0-3-1

