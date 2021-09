Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta domenica 5 settembre

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: GLI ITALIANI IN GARA

Il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 è arrivato al suo ultimo appuntamento: domenica 5 settembre vivremo l’ultima diretta degli italiani in gara e gli aggiornamenti delle medaglie che riusciranno a vincere. Italia che ha già timbrato il record storico, migliorando quello ottenuto a Seul 1988; e che ora proverà ad aumentare un fantastico bottino, prima di immergersi nella cerimonia di chiusura che sarà il punto focale della giornata. Dunque andiamo subito a vedere quali siano gli italiani in gara domenica 5 settembre nella giornata conclusiva dei Giochi paralimpici, e scopriamo che sarà soltanto uno.

Dalle 2:30 della nostra mattina ci sarà la carabina a terra 50 metri, si inizierà con le qualificazioni e poi avremo, a seguire, le eventuali finali che riguarderanno Jacopo Cappelli nell’Open. Sarà dunque l’unica medaglia che, dovesse andare bene la gara di Cappelli, l’Italia aggiungerà al suo medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020: come abbiamo già detto la giornata sarà totalmente caratterizzata dalla cerimonia di chiusura, con la quale verrà dato appuntamento alla prossima edizione dei Giochi che, come già sappiamo, sarà quella di Parigi 2024.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: TRIONFO CINA

La Cina ha dominato il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020: da giorni c’erano pochi dubbi circa il trionfo di questo colosso asiatico, che ha schiantato tutta la concorrenza a cominciare da Gran Bretagna e Comitato Paralimpico Russo. A differenza di quanto accaduto alle Olimpiadi, gli Stati Uniti si sono dovuti accodare; sono emerse nazioni di grande caratura come l’Ucraina, che ancora una volta riesce a chiudere i Giochi paralimpici tra le prime sei e, dunque, conferma un dato del quale parlavamo all’inizio dell’edizione.

Benissimo anche Olanda e Brasile, con gli Orange che sono andati in crescita giornata dopo giornata; e benissimo chiaramente anche l’Italia, che come detto oltre a chiudere nella Top Ten è anche riuscita a superare un record che, per numero totale di medaglie, durava da 33 anni. È questo il grande biglietto da visita che ci portiamo a casa: oggi Matteo Parenzan, giovanissimo rappresentante di tennistavolo, aprirà la delegazione azzurra facendo da portabandiera e noi daremo idealmente appuntamento a tutti a Parigi 2024, sperando ovviamente che nel frattempo la situazione nel mondo sia tornata alla sua normalità.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 93-57-50 (200)

2. Gran Bretagna 41-38-43 (122)

3. Comitato Paralimpico Russo 36-32-49 (117)

4. Stati Uniti 35-36-30 (101)

5. Olanda 25-17-16 (58)

6. Ucraina 24-47-27 (98)

7. Brasile 22-19-30 (71)

8. Australia 20-28-30 (78)

9. ITALIA 14-29-26 (69)

10. Azerbaijan 14-1-4 (19)



