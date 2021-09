Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta venerdì 3 settembre

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: GLI ITALIANI IN GARA

Venerdì 3 settembre sarà ancora ampio il programma nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020. Gli italiani in gara e a caccia di medaglie sono davvero tanti, nella diretta di oggi dunque la speranza è che il conto del medagliere continui a salire, confermandoci nelle prime dieci posizioni dei Giochi. Dalle ore 2:00 riprende il grande appuntamento del nuoto: le finali scattano alle 10:00 di casa nostra e sappiamo già di avere impegnate Monica Boggioni e Giulia Ghiretti in quella dei 200 misti SM5, ma altri grandi protagonisti saranno Stefano Raimondi (con Riccardo Menciotti nei 200 misti SM10), poi Giulia Terzi nei 50 farfalla S7 e ancora la staffetta 4×100 misti maschile 34 punti.

Tutte queste gare dovranno passare dalle qualificazioni; nell’atletica torna in pedana Assunta Legnante, per un’altra medaglia nel lancio del peso F12 dopo l’argento già messo al collo; ci sarà ancora Ndiaga Dieng per la finale dei 1500 misti T20. Nella canoa schieriamo Veronica Biglia, Federico Mancarella e Kwadzo Klokpah nelle tre semifinali; con il ciclismo ci spostiamo sulla strada per la gara maschile C4 5 con Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao, mentre nel tiro a segno Jacopo Cappelli cerca l’accesso alla finale R7 50 metri. Ancora, per il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020, spazio alle gare di tiro con l’arco: nei sedicesimi dell’Individual Recurve Open maschile avremo impegnato Stefano Travisani.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: COMANDA SEMPRE LA CINA

La situazione aggiornata a venerdì 3 settembre per il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 è abbastanza delineata: ci sono ormai pochi dubbi circa la vittoria della Cina, che ha nettamente staccato tutta la concorrenza con un bottino invidiabile di medaglie. Molto più incerta la lotta per il secondo posto: la Gran Bretagna ha ormai il Comitato Paralimpico Russo ad un tiro di schioppo, ma non sono tagliati fuori nemmeno gli Stati Uniti. L’Ucraina ha fatto meglio in termini di medaglie complessive, ma ha vinto meno ori degli Usa.

Confermata comunque la Top 6 anche se Brasile e Olanda si fanno minacciose alle sue spalle, così come l’Australia che, almeno per il momento, rappresenta il nostro punto di riferimento in materia di ottavo posto. L’Italia attacca il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 ancora con la nona posizione: ha vinto 13 ori che sono un ottimo risultato, in questo modo si tiene alle spalle anche l’Azerbaijan che rappresenta un ottimo caso di “clutch”, perché oltre i due terzi delle medaglie conquistate sono d’oro, cosa che spinge questa nazione nelle prime dieci posizioni del medagliere.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 77-46-44 (167)

2. Gran Bretagna 34-27-35 (96)

3. Comitato Paralimpico Russo 32-23-42 (97)

4. Stati Uniti 27-31-22 (80)

5. Ucraina 20-39-25 (84)

6. Brasile 19-13-22 (54)

7. Olanda 19-11-11 (41)

8. Australia 17-23-25 (65)

9. ITALIA 13-25-20 (58)

10. Azerbaijan 11-1-4 (16)



