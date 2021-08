Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta martedì 31 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2021: GLI ITALIANI IN GARA MARTEDÌ 31 AGOSTO

Martedì 31 agosto il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2021 ci regalerà altri titoli: proseguono senza sosta i Giochi, e come sempre noi facciamo principale riferimento alle gare in cui sono impegnati gli italiani. Il 31 agosto ci consegna finalmente il ciclismo: abbiamo le varie cronometro che partono alla 1:00 della nostra notte, tante categorie interessate e l’elenco dei nostri rappresentanti comprende Diego Colombari, Paolo Cecchetto, Ana Vitelaru, Katia Aere, Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao, Pierpaolo Addesi, Fabio Anobile e Giorgia Farroni. Tanti nomi con la speranza di portare a casa qualche medaglia nelle corse contro il tempo, certamente si parte con buone aspettative ma poi le risposte dovranno avvenire come sempre sul campo, dai protagonisti stessi.

Avremo poi Asia Pellizzari impegnata nei quarti del tiro con l’arco individuale, categoria W1; qui saremo già alle 10:30 della mattina italiana, mentre poi proseguono senza sosta le gare di nuoto che anche oggi sono tante. Attenzione a Giulia Terzi, che se la gioca nelle qualificazioni dei 100 stile S7; tra gli altri nomi quello di Alessia Scortechini (argento nella staffetta) che affronterà i 100 farfalla S10, già sicura della finale. Oggi però il focus, nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020, va posto anche e soprattutto su Assunta Legnante: alle 2:30 infatti prende il via la finale del lancio del disco F11 e “Cannoncino” è pronta all’ennesimo trionfo paralimpico. Vedremo dunque come andranno le cose nel programma odierno…

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2021: LA SITUAZIONE

Il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020, entrando nella giornata di martedì 31 agosto, continua a essere dominato dalla Cina: ormai la nazione asiatica è certa della vittoria (salvo sorprese) ed è anche l’unica selezione ad aver abbondantemente sorpassato il muro delle 100 medaglie complessive, più che doppiando la Gran Bretagna in termini di ori (che sono poi le medaglie che contano per la classifica). La nazione britannica ha fatto un bel passo avanti, mentre gli Usa e il Comitato Paralimpico Russo si giocano il terzo posto dovendo però stare attenti all’Ucraina, che come sempre si sta facendo valere e conferma di essere tra le prime sei nazioni paralimpiche al mondo, e il Brasile che sta sorprendendo.

Occhio anche all’Australia e all’Olanda, ma se parliamo di queste due dobbiamo necessariamente citare l’Azerbaijan, che ha vinto il minor numero di medaglie nella Top 10 ma ha portato a casa soprattutto ori, e ovviamente l’Italia che continua a comportarsi molto bene. Dopo la domenica da record, la nostra rappresentativa non si è ripetuta ieri ma siamo davvero ai dettagli e al voler cercare il pelo nell’uovo, la verità è che gli azzurri sono in linea con quelli che erano gli obiettivi fissati alla vigilia e in questo martedì 31 agosto potrebbero fare un altro salto avanti nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 54-35-30 (119)

2. Gran Bretagna 26-20-22 (68)

3. Comitato Paralimpico Russo 19-11-31 (61)

4. Stati Uniti 18-19-12 (49)

5. Ucraina 12-27-15 (54)

6. Brasile 12-8-15 (35)

7. Australia 11-17-14 (42)

8. ITALIA 10-11-13 (34)

9. Olanda 10-8-6 (24)

10. Azerbaijan 9-0-4 (13)



