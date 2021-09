Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta: oggi 1 settembre

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: TANTI AZZURRI ANCORA IN GARA

Spazio anche in questo mercoledì 1 settembre 2021 al medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: siamo ormai nella seconda e ultima settimana della rassegna nipponica, ma pure anche oggi sono tante gare e tante finali che potrebbe potrebbero vedere l’italia come grandissima protagonista. Dopo tutto la selezione azzurra fin qui non ha affatto disatteso le aspettative: già ieri, tra ciclismo e nuoto è stata nuova pioggia di medaglie per il tricolore e pure per la giornata odierna, controllando il programma, ci attendiamo grandi scintille in tal senso. Calendario alla mano per l’appunto, vediamo che le occasioni non mancheranno.

Anzi in questo 1 settembre 2021 per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno riflettori puntati fin dalle ore 2.30 su Colombari, Cornegliani, Mazzone, Vitelaru, Aere, Porcellato e Cecchetto per le gare del ciclismo su strada, ma anche su Cappelli, Liverani e novaglio per le prove del tiro a segno, sempre nella notte italiana: solo alle ore 3.00 è atteso invece il big match tra Brasile e italia per il sitting volley. E ancora saranno gran soddisfazioni per l’Italia nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 per le semifinali del tennistavolo femminile (in ogni caso sarà medaglia per Brunelli e Rossi), e altre potrebbero arrivare nel nuoto, visto che in vasca ci saranno Raimondi, Morlacchi, Bocciardo, Palazzo, Gilli e Rabbolini pronti a dare spettacolo.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: L’ITALIA È NONA!

Dunque ancora una volta gli italiani saranno protagonisti a Tokyo: e dire che fino a qui davvero il tricolore non ha deluso nel medagliere delle Paralimpiadi 2020. Alla vigilia di questo mercoledì 1 settembre ecco che in classifica l’Italia è nona con ben 43 medaglie, di cui 11 d’oro, 18 d’argento e ben 14 di bronzo: davvero un ottimo bottino, anche se alla prima piazza troviamo la Cina che di medaglie ne ha ben 132. La potenza asiatica è dunque forte di 62 medaglie d’oro e 38 d’argento e 32 di bronzo e pare ormai inarrivabile: seconda infatti è la Gran Bretagna che però registra 29 ori e 80 medaglie nel complesso.

Di fila troviamo poi nel medagliere delle Paralimpiadi 2020 anche la selezione russa, con 74 podi e 25 medaglie d’oro, come anche Stati Uniti e Ucraina, che rispettivamente registrano 63 e 67 medaglie, con 24 e 15 medaglie d’oro a testa. Solo sesto il Brasile, con 14 titoli delle Paralimpiadi, gli stessi dell’Olanda appena dietro: ottava l’Australia che ci supera con 54 medaglie, di cui 13 del metallo più prezioso. Nella top ten finale per l’appunto l’Italia nona con l’Azerbaigian all’ultimo grande, con un totale di 15 medaglie di cui ben 10 d’oro.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 62-38-32 (132)

2. Gran Bretagna 29-23-28 (80)

3. Comitato Paralimpico Russo 25-16-33 (74)

4. Stati Uniti 24-24-15 (63)

5. Ucraina 15-33-19 (67)

6. Brasile 14-11-17 (42)

7. Olanda 14-9-9 (32)

8. Australia 13-21-20 (54)

9. ITALIA 11-18-14 (43)

10. Azerbaijan 10-1-4 (15)

