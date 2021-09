MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie Italia e diretta: bronzo Tapia!

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: BRONZO PER ONEY TAPIA

Nottata entusiasmante per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: proprio alle prime ore del mattino il tricolore ha visto arricchire il proprio bottino di medaglie, grazie al bellissimo bronzo vinto qualche ora fa da Oney Tapia nella finale del lancio del disco F11. Dopo il terzo gradino del podio trovato pochi giorni fa nel lancio del peso, l’atleta italo cubano va ancora a medaglia e dunque ci regala la medaglia numero 49 di questa edizione dei giochi. E pure oggi potrebbe non essere l’unica: sono parecchi gli azzurri che hanno avuto accesso alle finali del nuoto, previste dalle ore 10 e pure non scordiamo l’approdo in semifinale del taekwondo per Bossolo e pure le belle prestazioni messe fine da parte degno azzurri nel ciclismo. Sarà una giornata entusiasmante. (ag Michela Colombo)

GLI AZZURRI OGGI IN GARA

Ci avviciniamo a gloriosa conclusione delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ma ancora oggi, giovedi 2 settembre 2021 saranno riflettori puntati su tante gare e finali, che pure metteranno in palio sonati titoli per il medagliere finale. Davvero non vediamo dunque l’ora di tornare in terra nipponica e chissà che siano ancora gli azzurri i grandi protagonisti. Fin qui l’italia ha davvero strabiliato sia per prestazioni che per medaglie vinte: nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 il tricolore è saldamento entro la top ten e pur oggi potrebbero ancora migliorare il proprio piazzamento. Dopo tutto nel programma, fittissimo, di gare di questo giovedi, non sono davvero pochi gli italiani chiamati a brillare.

Calendario alla mano ecco che appuntamento da non perdere sarà già alle 2.30 del mattino con le gare della canoa e del tiro con l’arco e attenzione pure alle prove del taekwondo e alla finale dell’atletica, dalle ore 230 del disco maschile con Oney Tapia. Sempre per l’atletica poi dovremo attendere le ore 12.00 per assister alla finale del salto in lungo femminile con Martina Caironi e pure ci farà compagnia anche Nicky Russo. Tra le miglior chance di medaglia per l’Italia oggi ancora le gare del ciclismo con Anobile, Farroni e la staffetta mista, come ovviamente il nuoto, dove saranno protagonisti Fantin, Barlaam, Morlacchi, Raimondi e molti altri.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA SEMPRE NONA

Dunque si prospetta un giornata molto intensa per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e come detto, chissà che proprio in questo giovedi 2 settembre, il tricolore possa anche scalare le vette del medagliere. Alla vigilia di questa nuova giornata dei giochi nipponici per il momento l’Italia è nona in classifica, con un bottino di 48 medaglie, di cui 12 d’oro, 19 d’argento e ben 17 di bronzo. Ben lontana però la nazionale leader del medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 che è la Cina, forte di ben 147 podi dei ben 68 medaglie del metallo più prezioso.

Alle spalle del colosso asiatico ecco in lista la selezione russa, che ha giusto operato il sorpasso sugli inglesi, ora forte di 89 medaglie di cui ben 32 d’oro: segue per l’appunto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, questi quarti con 72 medaglie di cui 25 d’oro. Alla quinta posizione del medagliere l’Olanda con 19 ori, due in più dell’Ucraina subito dietro, mentre è solo settimo il Brasile con 48 podi e 15 titoli vinti. All’ottavo posto c’è Australia con 13 medaglie d’oro e 60 complessive e subito dietro proprio l’Italia: chiude la top ten l’arzebaigian, con 11 medaglie d’oro, una d’argento e 4 di bronzo.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 74-44-37 (155)

2. Gran Bretagna 32-26-32 (90)

3. Comitato Paralimpico Russo 32-20-37 (89)

4. Stati Uniti 25-29-21 (75)

5. Ucraina 19-35-24 (78)

6. Olanda 19-11-10 (40)

7. Brasile 16-13-22 (51)

8. Australia 13-23-24 (60)

9. ITALIA 12-19-18 (49)

10. Azerbaijan 11-1-4 (16)



