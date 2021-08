Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e diretta gare: oggi 27 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: TANTI GLI AZZURRI OGGI PROTAGONISTI

Spazio al medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, venerdi 27 agosto 2021 siamo pronti a vivere un’altra intensissima giornata di gare e finali in terra nipponica e chissà che possa essere ancora l’Italia gran protagonista. Dopo tutto anche ieri è stata pioggia di medaglie per la nostra selezione, con ben sei podi, tutti arrivati dal nuoto. E la vasca oggi sarà ancora protagonista, come si legge nel programma, ma non sarà l’unico banco di prova per i nostri azzurri, pronti a mettersi in luce nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Calendario alla mano vediamo anzi che i riflettori oggi si accenderanno subito sulla scherma per la prova a squadre della spada maschile e femmine con Cima, Giordan e Lambertini pronti al riscatto personale.

Attenzione poi a Sarti, Virgilio, Pellizzari, Bonacina e Cancelli nelle prime prove di tiro con l’arco come pure a Borgato, Falco, Parenza, Rossi, Brunelli e Kalem nelle qualificazioni e nei quarti del tennistavolo . Ottime chance di medaglie per l’Italia anche nel canottaggio, fin dalle 2.30 del mattino italiano come nell’atletica, con Oxana Corso e non dimentichiamo poi il nuoto: in vasca saranno chiamati oggi Berra, Palazzo, Ghiretti e Gilli, con quest’ultima a caccia della terza medaglia personale. A completare il programma, tra gli azzurro in gara anche Morganti, Semperboni e Salvadè nell’equitazione e pure in campo la nazionale femminile del Sitting volley.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI 2020: CINA LEADER, ITALIA SESTA MA..

Con così tanti italiani in gara chissà che possano arrivare nuove soddisfazioni per l’Italia nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Finora il tricolore non ha mancato di regalare grandi sorprese e alla vigilia della terza giornata di competizioni l’Italia è alla sesta posizione della classifica delle medaglie, con ben 11 podi e a bilancio ben 4 ori, altrettanti argenti e tre bronzi. Davvero un ottimo bottino per la nostra spedizione, che pure ha concesso ad altri paesi un piazzamento nella top five. Dopo ieri a dominare è la Cina con ben 23 medaglie di cui ben 8 d’oro, vinte specialmente nella scherma, nel sollevamento pesi e nel nuoto: secondo gradino invece per la Gran Bretagna, spettacolare anche nel ciclismo su pista, con gli inglesi che ad ora hanno 16 medaglie, di cui ben 6 d’oro. A chiudere il podio la selezione russa, con 17 podi e sei medaglie d’oro, con anche 5 d’argento e sei di bronzo.

Proseguendo nella disamina del medagliere delle paralimpiadi di Tokyo 2020, ecco al quarto posto l’Australia ex leader, come al quinto l’Olanda, con appena otto medaglie vinte ma di cui ben cinque sono state del metallo più prezioso. Solo sesta per l’appunto l’Italia, che con 4 ori, 4 argenti e re bronzi davvero non sfigura. Alle spalle del tricolore sorgono gli Stati Uniti, seguire dalla sorpresa Bielorussia, che pure vanta solo due ori, di cui l’ultimo arrivato solo ieri nel nuoto: Ucraina e Brasile chiudono la top ten finale, mentre la Francia, gran favorita al termine della manifestazione per un bel piazzamento, al momento scivola solo al 12^ gradino.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina: 8 ori, 5 argenti, 10 bronzi

2. Gran Bretagna: 6 ori, 7 argenti, 3 bronzi

3. Comitato Olimpico Russo: 6 ori, 5 argenti, 6 bronzi

4. Australia: 6 ori, 2 argenti, 6 bronzi

5. Olanda: 5 ori, 3 argenti

6. ITALIA: 4 ori, 4 argenti, 3 bronzi

7. Stati Uniti: 2 ori, 2 argenti

8. Bielorussia: 2 ori

9. Ucraina: 1 oro, 6 argenti, 2 bronzi

10. Brasile: 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi



