Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e diretta giovedì 26 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: GLI ITALIANI IN GARA

Il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 vivrà un’altra intensa giornata giovedì 26 agosto: sono infatti in programma tantissime gare che ci terranno compagnia a partire dalla notte italiana, con tanti italiani protagonisti anche oggi. A cominciare dal nuoto, che per il momento ci ha regalato l’intero bottino di medaglie in Giappone: tornano in vasca Francesco Bocciardo e Monica Boggioni che, dopo aver vinto oro e bronzo (rispettivamente) nei 200 stile si cimenteranno nelle qualificazioni dei 100 (ovviamente, sempre categoria S5) e a partire dalle ore 10:00 potrebbero avere anche le finali per le medaglie.

Ci sarà anche Carlotta Gilli nei 100 dorso (S13), lei pure oro nella giornata inaugurale; alle Paralimpiadi Tokyo 2020 rivedremo Federico Morlacchi (100 rana, SB8) lui a caccia di riscatto dopo aver fatto male nella prima finale. Nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 ci sono poi italiani impegnati nelle qualificazioni del tennistavolo, sempre a partire dalle ore 2:00 di casa nostra: avremo infatti Mohamed Amine Kalem, Giada Rossi, Matteo Parenzan e Federico Falco, mentre nella scherma (spada individuale maschile e femminile, categorie A e B) ecco Emanuele Lambertini ed Edoardo Giordan, Giamarco Paolucci e Rosanna Pasquino. Queste naturalmente sono solo alcune delle gare che vedranno impegnati gli italiani giovedì 26 agosto.

CLASSIFICA MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: COMANDA L’AUSTRALIA

Dopo la prima giornata, il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 è comandato dall’Australia: vantaggio di una medaglia d’oro (6 contro 5) nei confronti della Cina che ha fatto incetta di vittorie nella scherma, ma che ha anche due medaglie complessive in meno. Sono già 10 quelle dell’Australia; al terzo posto troviamo il Comitato Olimpico Russo, cioè la rappresentativa russa che ancora una volta concorre sotto la bandiera internazionale (per il noto scandalo doping) e che ha conquistato 3 ori; al quarto posto l’Italia, che ha chiuso la prima giornata alle Paralimpiadi Tokyo 2020 con 2 ori, un argento e due bronzi, un bottino che come abbiamo detto è arrivato tutto dal nuoto, dove quindi le premesse sono state al momento confermate.

Sappiamo bene che, rispetto alle Olimpiadi, le gare paralimpiche sono molte di più perché per ogni disciplina e competizione ci sono varie categorie, a seconda della disabilità; questo è il motivo per cui al termine della prima giornata le nazioni che hanno vinto almeno un oro sono già 12. Dopo l’Italia, a quota uno, troviamo Ucraina (già 5 argenti e due bronzi), Gran Bretagna, Brasile, Olanda, Bielorussia, Cile, Israele e Singapore; devono ancora cominciare a correre gli Stati Uniti (2 argenti) e soprattutto la Francia, che a livello paralimpico è una potenza ma per il momento è ferma a un argento e un bronzo. Tuttavia, il tempo non manca…

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Australia 6-1-3

2. Cina 5-1-2

3. Comitato Olimpico Russo 3-1-2

4. ITALIA 2-1-2

5. Ucraina 1-5-2

6. Gran Bretagna 1-4-1

7. Brasile 1-1-2

8. Olanda 1-1-0

9. Bielorussia 1-0-0

10. Cile 1-0-0

11. Israele 1-0-0

12. Singapore 1-0-0

