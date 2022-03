Medhat Mamdouh chi è il finalista Italia’s Got Talent?/ Il beatboxer con il flauto, star di Youtube

Medhat Mamdouh e l’approdo in finale di Italia’s Got Talent 2022

Medhat Mamdouh, ha iniziato a suonare il flauto 15 anni fa e adesso è alle finali di Italia’s Got Talent grazie ad un’esibizione particolare, con lo strumento che tutti impariamo a suonare da ragazzini. “Com’è possibile fare qualcosa di buono con il flauto delle medie?” Ha chiesto ironico Elio alla collega Federica Pellegrini. Appena Medhat ha iniziato a suonare si è subito capito che invece stava per succedere qualcosa di sensazionale.

Il giovane infatti comincia a riprodurre con la bocca, assieme alla musica dello strumento a fiato, i suoni della batteria, delle percussioni, insomma, fa del beatboxing, lasciando tutti senza parole. Frank Matano lo spedisce con un pò di ritardo, direttamente alle finali, dandogli il Golden Buzzer. “Uno dei più grandi talenti che abbiamo visto quest’anno. Senza ombra di dubbio.” Commenta a caldo l’attore comico che aggiunge, agganciandosi a Mara Maionchi anch’ella positivamente colpita: “Perché il suoni del flauto dolce non è gradevolissimo, tu ci hai dato un beat fortissimo, con uno stile, poi molto personale, tuo, complimenti!” “Straordinario e imprevedibile” commenta Elio, prima di annunciare i voti che sono ovviamente 4. Medhat, 28 anni, ha ricevuto il flauto da suo padre: un regalo inaspettato, che ha dato inizio alla sua storia. Una storia che l’ha condotto dall’Egitto in Italia.

Chi è Medhat Mamdouh e le visualizzazioni su Youtube

L’esperienza di Medhat Mamdouh a Italia’s got Talent è stata all’insegna delle sorprese. Lo stesso Golden Buzzer donato da Frank Matano, non è arrivato nell’immediato. Dopo aver preso i 4 voti, il musicista esce di scena lasciando Elio, Federica Pellegrini e Mara Maionchi esterrefatti nei confronti del collega, che si stava già mangiando le mani per non aver pigiato il pulsantone.

A quel punto Elio si alza e corre sul palco, va dietro le quinte e recupera Medhat, portandolo davanti alla giuria. “E’ la prima volta che vieni in Italia?” Gli chiede Frank Matano. Il musicista risponde di sì e a quel punto il Golden Buzzer lo spedisce direttamente alla finale. Medhat Mamdouh non era proprio sconosciuto. Gli internauti più attenti lo avevano già notato nel 2015 quando cominciò a raggiungere il successo su Youtube con un video che mostrava già all’epoca il suo talento straordinario. Sette anni fa il beatboxer con il flauto di Italia’s Got Talent contava ben 317.875 visualizzazioni!

