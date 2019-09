Medicinali con ranitidina: divieto Aifa/ Anche il Buscopan fra i farmaci segnalati

Importante comunicazione da parte dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che ha disposto il divieto di una serie di farmaci a seguito del ritiro dal mercato, avvenuto la scorsa settimana, di alcuni medicinali a base di ranitidina. Tra questi vi sarebbero anche alcuni lotti di Buscopan Antiacido, un farmaco estremamente diffuso. Nel dettaglio, si tratta dei lotti di Buscopan Antiacido, versione da 75 mg in compresse effervescenti, numero 181379, 181379, 181381, 181382, 181380, 181383 con scadenza 01/05/2021; 744552 con scadenza 01/02/2020; 162521, 162522 con scadenza 30/09/2019; 170939, 170938, 170936, 170935, 170937 con scadenza 01/04/2020. Il ritiro, si specifica, avviene per “impurità cancerogena”, ma si tratta di un’azione “a scopo precauzionale”, in attesa che i medicinali vengano meglio analizzati.

MEDICINALI CON RANITIDINA: DIVIETO AIFA

Divieto d’uso anche dello Zantac, in versione compresse, compresse effervescenti, sciroppo e fiale, nonché di Ranitidina Almus, Ranidil, Ranidil Fiale, Ranidil compresse, Ranidil Sciroppo, Ranidil compresse effervescenti, Raniben compresse, Ulcex compresse, e fiale, Ranitidina Doc Generici, Ranitidina Eg, Ranibloc, Ranitidina Pensa, Ranitidina Alter, Ranitidina Aurobindo, Ranitidina Salf, Ranitidina Tecnigen, Ranitidina Zentiva, Ranitidina Hexal. All’interno di questi medicinali sarebbe stata riscontrata un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), che già nel 2018 era stata rilevata in una serie di farmaci per combattere l’ipertensione. L’Aifa ha altresì disposto il divieto di utilizzo di “tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da Saraca Laboratories Ltd, in attesa che vengano analizzati”. L’agenzia del farmaco sta eseguendo provvedimenti analoghi anche in altri paesi dell’Ue, nonché in diverse altre nazioni extra Ue. L’Aifa ha fatto infine sapere che qualora una persona fosse in trattamento con un medicinale a base di ranitidina prescritto dal medico, bisognerà consultare il proprio dottore il prima possibile, ed inoltre, non vi è alcun rischio acuto in caso di assunzione di questi tipi di medicinali.

