Mediterranea, salta accordo con Malta e Italia/ L’Alex forza il blocco di Lampedusa?

Sembrava sbloccata la situazione riguarda l’imbarcazione Alex dell’ong Mediterranea, ma così non è. Nella notte trascorsa, infatti, il veliero dell’organizzazione non governativa italiana è rimasto fermo al largo di Lampedusa, dopo che son saltati gli accordi fra Malta e il governo italiano, o meglio, la stessa Mediterranea ha detto no alle condizioni esternate. Come scrive Repubblica, “c’era la richiesta del ministro degli Interni italiano al governo maltese di sequestrare l’imbarcazione a vela e processare l’intero equipaggio”. In poche parole, una volta che l’Alex avrebbe attraccato a La Valletta, la nave sarebbe stata sequestrata e il comandante e i dieci uomini dell’equipaggio, processati. A questo punto, ricorda sempre Repubblica, l’unica possibilità per l’imbarcazione è quella di forzare il blocco di Lampedusa, ed è già stata fatta richiesta ufficiale di poter attraccare, una sorta di preavviso a quello che potrebbe accadere a breve.

MEDITERRANEA, SALTA ACCORDO CON MALTA E ITALIA

«Si informa la signoria vostra – la nota diramata dall’Alex, destinazione Roma – che in assenza dei requisiti minimi da noi richiesti, vista la notifica da voi comunicata cicca la modalità dello sbarco e in considerazione dello stress psicofisico a cui sono sottoposti i nostri ospiti a bordo, riteniamo impraticabile l’ipotesi di andare a Malta. Vi chiediamo pertanto il Pos dell’isola di Lampedusa, per garantire alle persone soccorse assistenza sanitaria e accoglienza. In conformità con il diritto internazionale». Ricordiamo che nelle stesse acque si trova anche l’Alan Kurdi, dell’ong Sea Eye, con a bordo 65 migranti, e non è da escludere che le due imbarcazioni possano farsi forza l’un l’altra e entrare insieme nel molo siciliano, violando il blocco, spinte anche dal recente esempio della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, che dopo aver attraccato presso il porto di Lampedusa, è stata posta agli arresti domiciliari per essere poi rilasciata pochi giorni dopo.

