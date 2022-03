Medusa chi è? Il Cantante Mascherato 2022/ Non solo Guaccero-Atzei, dubbi e…

Siamo alla quinta puntata del Il Cantante Mascherato 2022 e l’identità di Medusa deve ancora essere svelata. Il personaggio misterioso ha incuriosito fin dagli inizi per le sue particolarità, ma ancora non è chiaro chi si nasconda dentro il costume. Le ipotesi si sono sprecate e in questi ultimi giorni ne sono spuntate di nuove, con i nomi di Loredana Bertè, Ivana Spagna e Marcella Bella che si aggiungono ai precedenti, ovvero quelli maggiormente accreditati: Bianca Guaccero e Bianca Atzei. In un primo momento i giudici sembravano piuttosto divisi tra le due showgirl, ma con il passare delle settimana l’ipotesi Bianca Guaccero è cresciuta notevolmente.

Medusa, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Dunque chi è Medusa? Se dentro il costume non ci fossero Loredana Bertè, Ivana Spagna e Marcella Bella, allora le ipotesi più credibili e gettonate resterebbero quelle che portano alla conduttrice Bianca Guaccero e alla cantante Bianca Atzei, anche lei in orbita Rai dopo la partecipazione a Tale e Quale Show. La sensazione è che sotto la maschera ci sia appunto una tra le due showgirl, che sono anche i due nomi che hanno – con maggiore continuità – catalizzato l’attenzione della giuria, ma anche di buona parte del pubblico. Le prime quattro puntate de Il Cantante Mascherato 2022 hanno messo in evidenza le movenze e le caratteristiche del personaggio, che in una clip ha svelato di essere diventato più forte anche grazie ad alcune delusioni provate nel corso della sua vita.

