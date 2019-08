MEETING 2019/ Video. Incontri, amicizia, stupore: la parola ai visitatori

Il popolo del Meeting conta un gran numero di persone da ogni parte d’Italia e del mondo. Basti pensare che l’anno scorso si arrivò a quasi un milione di visitatori, venuti da 70 nazioni per partecipare agli eventi in programma. Come testimoniato da alcuni intervistati nel servizio qui di seguito, la fiera riminese rappresenta per molti un luogo di incontro, di scambio culturale e di amicizia. A colpire i visitatori non sono solo i convegni e i dibattiti, ma anche le mostre, gli allestimenti, gli spettacoli, l’area sport e tanto altro ancora.

Tra le persone all’evento c’è chi ha conosciuto il Meeting solo quest’anno, chi vi partecipa da pochi anni e poi i più affezionati, quelli che prendono parte a questa grande manifestazione da più di dieci anni e continuano a farlo.





