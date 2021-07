MEETING MUSIC CONTEST/ Ecco i 30 artisti selezionati per la compilation online

Numeri decisamente importanti per il Meeting Music Contest, il contest musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’Amicizia tra i Popoli di Rimini e Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, rivolto a tutti gli artisti e band musicali desiderosi di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio.

Belinda Carlisle "C'è pressione per artiste"/ "Mai sul palco completamente sobria"

Sono stati infatti ben 137 i partecipanti, all’interno dei quali è stata selezionata una prima rosa di 30 artisti e band, che andranno a far parte della compilation on line del “Meeting Music Contest – Il Coraggio di Dire Io”. «Abbiamo fatto un lavoro di ascolto e valutazione molto scrupoloso sia noi del MEI sia gli amici del Meeting», commenta Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del più noto festival indipendente in Italia, «e il giudizio che abbiamo maturato è che la qualità delle proposte è parecchio alta. Non è stato facile selezionarle. Non dimentichiamo che questi artisti e band si sono misurati su un tema preciso, quello del titolo del Meeting, molto suggestivo ma non certo semplice».

MUSICA D'AMARE/ Il piacere dei giardini della Filarmonica romana

Da questi 30, la prossima settimana verrà resa la rosa dei semifinalisti che si esibiranno nella Fiera di Rimini durante il Meeting, dal 20 al 23 agosto. Tra questi verranno ulteriormente selezionati i finalisti che il 25 agosto si esibiranno nella serata del Meeting in Piazza Tre Martiri, in centro a Rimini. Mentre il vincotre assoluto suonera’ al Mei di Faenza sabato 2 ottobre.

Per l’occasione della finale del 25 agosto, una Giuria d’Onore, composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, che si esibiranno anche dal vivo, Federico Mecozzi, Max Monti e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme a Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, coordinatori, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione.

Raffaella Carrà, Tuca Tuca: significato canzone/ Il ballo e le polemiche

Di grande rilievo i premi in palio per i vincitori: la registrazione del proprio singolo in studio Sonos di Maffucci Music, la stampa del CD a cura di MEI e AMG Disk, la distribuzione digitale MEIDigital e un’audizione presso i Produttori Indipendenti Picicca, Maffucci e altri. A questo già consistente pacchetto si aggiungono la disponibilità dell’Ufficio Stampa L’Altoparlante e promo radio fino a fine anno dalla vittoria del contest, l’esibizione live al Festival MEI di Faenza, che si terrà dal 1 al 3 ottobre, – dulcis in fundo – una chitarra Tanglewood dal valore di 500 euro. È poi previsto un Premio Speciale de La Grande Onda per la registrazione e distribuzione del Miglior Brano Urban (Hip Hop, R’n’B, Rap, Trap) tra tutti i partecipanti. Il brano sarà selezionato dallo staff de La Grande Onda, label indipendente fondata da Piotta, noto rapper italiano e autore della colonna sonora dell’ultima serie di Suburra.

Erano stati annunciati altri premi, e così è stato: la Parodoi Dischi in questi giorni ha offerto ai vincitori la realizzazione di un EP nel loro studio di produzione artistica, situato presso Frascati, con macchine vintage: premio consistente, pari a cinque giorni di registrazioni più due giorni di mixaggio.

Ed ecco infine l’elenco dei 30 artisti e gruppi selezionati:

1. 2000Volt – “Cosa darei”

2. About Blank – “Homesickness”

3. Adriano Meliffi – “Dire”

4. Alessia Berlingacci – “A un metro da me”

5. Anagraphe – “Rose e Rovi”

6. Andrea Devis – “Le Dive Americane”

7. B.K – “Panico”

8. CATZ – “Lettera da melas”

9. Dalila Spagnolo – “Tutto di me”

10. Daniele De Gregori – “Luglio e Milano”

11. Davide Ognibene- “L’impossibile”

12. Demagò – “Il mio demone”

13. Edgar – “Garantito”

14. Federica Gianangeli – “Sbarre”

15. Filippo Marsciani – “A questo punto”

16. Flowers for Boys – “L’estate sulla pelle”

17. I GRUP-PO – “Can- Zona”

18. I limoni di Montale – “I limoni di Montale”

19. KUMI – “It does”

20. La Chance Su Marte – “Baudelaire”

21. LAMAREA – “Diventare grandi”

22. Le api randagie – “Quelli che restano”

23. Le Canzoni Giuste – “Bushido”

24. Lino Spinelli – “Tutte le cose”

25. Mattia Stifanelli – “Denuncia abbozzata”

26. Mezzavera – “Millemila”

27. Skelters – “Dimmidinò”

28. Tommaso Caria – “La tua serenata”

29. Tommaso Dorigoni – “The best of us”

30. Underoots – “Why?”

Il Meeting Music Contest sul sito del Meeting di Rimini.

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti si possono contattare i coordinatori del contest Otello Cenci e Giordano Sangiorgi alle mail: spettacoli@meetingrimini.org e mei@materialimusicali.it

Siti: www.meetingrimini.org e www.meiweb.it





© RIPRODUZIONE RISERVATA