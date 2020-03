Mef, bufala su blocco attività lavorative/ “Comunicato falso, attenzione a fake news”

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze finisce nel mirino delle bufale. Nelle ultime ore è circolato un presunto comunicato del Mef in cui c’è l’annuncio dello stop a tutte le attività lavorative in Italia a partire da oggi, lunedì 16 marzo 2020. Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus in Italia, sono aumentate a dismisura le fake news. Quindi vi invitiamo a fare attenzione e a non favorire la circolazione delle bufale. Nello specifico, non c’è nulla di vero riguardo il documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un documento falso, realizzato usando le intestazioni del Mef per rendere tutto più credibile. Lo stesso dicastero, guidato da Roberto Gualtieri, ha smentito la notizia e “smascherato” la fake news con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in cui si invitano i cittadini a non dare retta a tutto quello che circola sui social e nelle chat. «In questo periodo di emergenza Coronavirus non si arresta purtroppo la diffusione di fake news. Segnaliamo infatti un comunicato totalmente falso con l’impaginazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze», si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale.

MEF, BUFALA SU BLOCCO ATTIVITÀ “COMUNICATO FALSO”

Il documento fake che tira in ballo il Mef ha per oggetto “misure di blocco di tutte le attività lavorative a partire dal 16.03.2020”. Lo ha riportato lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze per prendere le distanze dallo stesso. Nel testo è indicato: «Al fine di contrastare l’espansione della pandemia da Coronavirus il governo ha deciso di emanare misure urgenti recanti la sospensione di tutte le attività lavorative edili e derivate e di tutte le fabbriche del territorio, fatte salve quelle dove si producono beni alimentari e sanitari». E si indica come data quella di ieri, quindi 15 marzo 2020. Ma, lo ribadiamo, è una bufala. «Invitiamo a fare attenzione e a ritenere attendibili solo i comunicati diffusi attraverso i canali ufficiali MEF». Le bufale e le fake news possono essere segnalate alla Polizia Postale attraverso la compilazione di un form predisposto appositamente. In questo modo si possono interrompere le catene. Come indica il sito ivl24, il testo potrebbe essere stato modificato dall’originale presente qui.



