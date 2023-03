Megan e Gianmarco fidanzati ad Amici 22/ La promessa dopo la separazione: “Ti aspetto fuori ma…”

Megan e Gianmarco fidanzati ad Amici 22: stanno ancora insieme?

Anche nell’edizione di Amici 22 sono nate delle coppie. Una delle più amate dal pubblico di Canale 5 è quella composta da Megan Ria e Gianmarco Petrelli. I due ballerini si sono incontrati nella scuola e hanno avuto modo di conoscersi in casetta. L’iniziale amicizia si è poi trasformata in un amore che ha tuttavia vissuto dei momenti difficili durante questi mesi.

Si solo allontanati e riavvicinati molte volte Megan e Gianmarco nella scuola di Amici, eppure, alla fine, sono riusciti a trovare un equilibrio. Per entrambi l’assenza dell’altro era troppo dolorosa, motivo per il quale hanno capito di essere davvero innamorati. Megan e Gianmarco se lo sono dunque apertamente detto in una puntata del daytime di non molto tempo fa.

Megan, il gesto per Gianmarco dopo l’eliminazione ad Amici 2023

“Sai che io non sono di molte parole, ma spero che tu sappia quello che sento per te.” ha dichiarato Gianmarco a Megan. E ancora: “Adesso sto davvero bene e sono sereno. Non voglio essere ripetitivo però sei speciale. Ci tengo molto. Probabilmente non l’ho mai detto a nessuno. Solo per farti capire che do molto peso alle parole. Se dico una cosa io la penso davvero. Tu per me sei importante“. Proprio per questi motivi, l’eliminazione di Megan ad Amici è stata per Gianmarco difficile da affrontare. In un fiume di lacrime, il ballerino si è però sentito rassicurato dal biglietto che Megan gli ha scritto prima di andare via: “Ti amo. Ti aspetto fuori ma meglio che spacchi tutto adesso. Ora non ho molto tempo per scrivere, ma non ho neanche il coraggio di guardarti negli occhi. Voglio vederti una iena su quel palco, io sono con te. Devi ricordarlo sempre, Megan”.

