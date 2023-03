Megan Ria, chi è la ballerina di Amici 22?/ Vita e la carriera e percorso nel talent

Chi é la ballerina Megan Ria, concorrente di Amici 22

É una dei concorrenti ammessi alla sfida a squadre targata Amici 22 serale 2023 di Maria De Filippi, Megan Ria, che nella celebre scuola dei talenti ora dichiara di vergognarsi rispetto alla lovestory condivisa con Gianmarco Petrelli. Ma chi é Megan Ria?

Nasce nel 2005 a Imola e risiede a Massa, in Toscana. Ballerina di origini italo-cubane, sin dalla tenera età si palesa fortemente appassionata di danza e all’età di 6 anni avvia i suoi studi della danza, presso lo Studio Danza Caribe Loco della sua città. Le sue doti di ballerina emergono quando riesce ad ottenere un ruolo nel corpo di ballo di importanti format TV, come “Battiti Live”, “Il cantante mascherato” e da bambina prodigio presenzia a “Chi ha incastrato Peter Pan”. Inoltre, é una ballerina performer nel cast del video musicale di Tribale di Elodie. Grazie alle sue peculiarità fisiche, l’incarnato olivastro e i capelli ricci che la rendono la ballerina più bella e fascinosa tra i concorrenti ammessi ad Amici 22 per il serale 2023, Megan Ria si attiva anche nella professione di modella, posando per diversi brand come “Calvin Klein”, “Guess” e ancora “Laura Biagiotti” e “Benetton”. La popolarità per lei arriva quando si presenta ai casting di Amici 22 di Maria De Filippi e nel 2022 riesce ad aggiudicarsi, in una formula particolare, un banco di studio della danza nella scuola più amata dagli italiani. Appena diciottenne, entra con il banco di prova assegnatole da Raimondo Todaro.

La scelta definitiva del maestro é poi di confermarla nella scuola, come concorrente. Poco prima del serale avviene lo “switch”: Megan Ria non si sente valorizzata da Todaro e sceglie di passare al team capeggiato dall’insegnante di ballo, Emanuel Lo. Di lei gli insegnanti di ruolo di Amici 22 al serale 2023 apprezzano la forza di volontà palesata nella costanza dello studio unitamente ad una buona presenza scenica, anche se non si rilevano grandi miglioramenti sul piano della tecnica rispetto alla partenza, nella danza, in vista del via al serale di Amici 22 previsto per il 18 marzo 2023 con la prima puntata. Tanto che l’occhio pubblico attivo via social la darebbe come una dei più quotati -tra i 15 concorrenti ammessi- alla probabilità di rivelarsi tra i 2 eliminati previsti alla prima puntata del serale di Amici 22.

Megan Ria e Gianmarco Petrelli sono una coppia? La verità sull’amore, in un dialogo ad Amici 22

Nella scuola dei talenti di Amici, al di là del percorso TV, Megan Ria può contare sulla vicinanza del ballerino rivale Gianmarco Petrelli. Con lui l’italo-cubana segna una lovestory importante, tra i banchi di Amici 22. E una domanda sorge spontanea? Che Megan Ria e Gianmarco Petrelli siano ufficialmente fidanzati? In un dialogo romantico che i due ballerini registrano nel daytime di Amici 22 pre-serale, intanto, Megan Ria e Gianmarco Petrelli ammettono di nutrire un sentimento molto forte l’una per l’altra.

“Non voglio essere ripetitivo, ma sei speciale e questo non l’ho mai detto a nessuno”, svela Gianmarco Petrelli a Megan Ria, che gli fa eco-, “mai avuto un rapporto così come mi dai tu… c’era sempre qualcosa che mancava… e mi sento tanto fortunata… ma mi vergogno a dirti questa cosa”. Insomma, sembrano esserci tutte le premesse per l’inizio di una lovestory duratura, tra i due ballerini concorrenti al serale di Amici 22. Nel frattempo le anticipazioni della prima puntata targata Amici 22 serale 2023 la danno come la prima tra i due eliminati dal talent, dopo essere finita al ballottaggio al termine della prima manche con i compagni della squadra perdente, Cricca e Maddalena Svevi.

