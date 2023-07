Megan Ria e Gianmarco Petrelli stanno ancora insieme?/ Vacanza d’amore in Puglia dopo Amici 22: “Innamorati”

Megan Ria e Gianmarco Petrelli, continua la loro storia d’amore dopo Amici 22

Se c’è un amore che non si è spento con la fine di Amici 22 è quello di Megan Ria e Gianmarco Petrelli. Il loro giovane amore, nato nella casetta del talent di Canale 5, ha vissuto alti e bassi ma alla fine ha resistito ai primi ostacoli. Una volta finita l’avventura nel talent, Megan e Gianmarco hanno continuato a stare insieme, iniziando a vivere una vera e propria storia d’amore che prosegue tutt’oggi.

A confermarlo sono alcuni romantici scatti che Gianmarco ha pubblicato negli ultimi giorni, testimonianza della piccola vacanza pugliese che i due si sono concessi. Una vacanza che concilia con il lavoro, visto che i due ballerini sono nel cast della nuova edizione di Battiti Live, che si tiene proprio in Puglia. Nelle foto (che trovate alla fine dell’articolo) i due sono più vicini e innamorati che mai, così come molti fan della coppia hanno sottolineato nei commenti al post.

Megan e Gianmarco più innamorati che mai: insieme anche sul palco di Battiti Live 2023

“Io e Megan ci conoscevamo già prima di entrare ad Amici. Però non c’era nulla. Eravamo amici e ci volevamo bene.” aveva raccontato Gianmarco in un’intervista rilasciata a Verissimo. “Lì dentro ci si conosce veramente a fondo tra le persone. I rapporti sono molto più intensi. Sono molto contento di essere riuscito ad approfondire il rapporto con Megan, perché non pensavo. Tra noi c’è una bella sintonia.” aveva aggiunto il ballerino.

Ad Amici tra loro è scoccata la scintilla: “Se sono innamorato? Ti devo dire di sì. Nei rapporti in generale non sono bravo. Iniziare è stato difficilissimo, perché ero insicuro, incerto e avevo paura. Ma è stata la scelta più giusta. Stiamo bene insieme”.

