Meghan Markle e Harry in crisi?/ Alessi “Principe sorrideva troppo, forse una facciata…”

A Morning News si torna a parlare della coppia reale Meghan Markle e Harry e in studio, nel programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, vi era il noto Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000. Si parla in particolare del futuro della coppia di ex reali, da anni ritiratasi in America, e che da più parti si mormora sembra sia in forte crisi.

Da diverso tempo, infatti, si parla di un possibile tradimento di Meghan nei confronti di Harry, circostanza comunque che fino ad oggi non mai è stata confermata in via ufficiale dal figlio di Lady Diana e dall’ex attrice. Commentando gli ultimi risvolti sulla coppia di star, Roberto Alessi ha spiegato così in diretta su Canale 5: “Mi dicono che lui sorrideva troppo, della serie ‘guardate come ci amiamo, non è vero quello che dicono di noi’. Solo pubblicità? Sembrerebbe di sì, perchè se la coppia scoppia non c’è più ritorno per il principe ne tanto meno per lei, che è una grande attrice ma non grandissima purtroppo, capisci”.

MEGHAN MARKLE E HARRY IN CRISI? “I DUE NON FINIRANNO IN MEZZO AD UNA STRADA…”

In ogni caso per Roberto Alessio i due non finiranno in mezzo ad una strada: “Non moriranno comunque di fame, anche se lei nelle famose foto alle tre lune di Montecito indossava un abito di soli 188 euro, non ci sono più le duchesse di una volta!”.

Quindi Roberto Alessi ha proseguito, sempre sull’ipotesi di un eventuale divorzio fra i due: “Meghan? E’ ovvio che se si rompe il matrimonio devono avviarsi verso l’oblio poi non sono separazioni per coppie normali come noi, questi si separano ma vivano comunque in casette da 40 locali quindi la separazione è molto facile”. La pensa dello stesso parere il giornalista Antonio Caprarica, grande esperto delle questioni reali e per anni inviato a Londra, secondo cui la coppia non è reale: “Sembrano usciti dal Grande Fratello Vip Americano, di cosa stiamo parlando?”.

