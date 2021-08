Meghan Markle “è incredibilmente crudele”/ Sorellastra Samantha: “Impossibile amarla”

Meghan Markle ancora alle prese con i durissimi attacchi della sorellastra Samantha. Non è la prima volta che la duchessa di Sussex deve fare i conti con le frecciate della famiglia d’origine, ma le parole pronunciate da Samantha Markle nel programma GB News condotto da Dan Wootton sono davvero pesanti. Interrogata sui suoi sentimenti per la moglie di Harry, a precisa domanda se in cuor suoi voglia ancora bene a Meghan, la sorellastra non ha nascosto la sua commozione e ha risposto: “È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone. Specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele“. Secondo Samantha Markle, dunque, anche i problemi di salute del padre sarebbero riconducibili alla condotta di Meghan…

Meghan Markle “è incredibilmente crudele”

Sebbene il 4 agosto abbia compiuto 40 anni, l’ex attrice americana non ha condiviso questo importante traguardo con i suoi familiari. A tal proposito la stessa Samantha non ha nascosto di considerare incredibile, alla luce del rapporto che avevano da bambine, il fatto di essere arrivate a non rivolgersi neanche la parola per scambiarsgi gli auguri di compleanno. La sorellastra di Meghan ha aggiunto: “Non immaginavamo che sarebbe andata così, soprattutto alla luce di tutto ciò che è successo e dopo una serie di attacchi alla famiglia reale britannica e alla nostra famiglia. È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno“. Il pubblico, come sempre quando si tratta di Meghan, si è diviso sulla sincerità dei sentimenti della sorellastra. Una cosa però sembra sicura: interviste di questo tipo non faranno altro che aumentare la distanza tra le due.

