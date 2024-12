Giulia Violati è la figlia di Maria Grazia Cucinotta nata dall’amore con il compagno e marito Giulio Violati. Classe 2001, Giulia è la sola ed unica figlia di Maria Grazia Cucinotta che per lei ha deciso di abbandonare la sua carriera americana per far ritorno a Roma. “L‘Italia credo che per un bambino sia il regalo più bello. Giulia è la mia felicità, è l’amore” ha raccontato l’attrice e regista durante l’intervista rilasciata nel programma Verissimo da Silvia Toffanin. In concomitanza con la nascita della figlia, infatti, l’attrice ha deciso di cambiare la sua vita mettendo al primo posto la famiglia e il bene della piccola. Del resto l’attrice sognava di diventare mamma e di avere un figlio e in una intervista rilasciata alla stampa ha raccontato del lungo percorso affrontato per cercare di restare incinta per una seconda volta.

Un figlio ti cambia la vita, in meglio, e l’attrice e regista voleva dare un fratellino o una sorellina alla primogenita Giulia, ma non ci è riuscita. “Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza possa offrire” – ha confessato Maria Grazia Cucinotta che ad un certo punto si è arresa.

Maria Grazia Cucinotta e l’amore per la figlia Giulia Violati

Maria Grazia Cucinotta e la figlia Giulia Violati hanno un rapporto di grande complicità, anche se la figlia d’arte sembra poco intenta a seguire le orme della madre. Timida e riservata, infatti, Giulia ha studiato presso l’Università Luiss prima di trasferirsi all’estero per vivere un’esperienza formativa. In realtà Giulia ha lavorato con la madre Maria Grazia Cucinotta in un progetto cinematografico prodotto dalla mamma e dedicato ad un tema di strettissima attualità come quello del bullismo. Si tratta del film “Teen” nato proprio da una idea Giulia e da una sua esperienza vissuta quando aveva sei anni. Nonostante questa piccola parentesi, Giulia non sembra affatto interessata al mondo del cinema né tantomeno a quello della recitazione.

“Pur essendo partita da lei l’idea di Teen, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie”, ha precisato la madre Maria Grazia Cucinotta. Del resto l’attrice e regista è consapevole di cosa significhi avere una madre ingombrante e nota come lei.