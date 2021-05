“Meghan Markle ricoverata per parto prematuro”/ Il gossip impazza ma…

Meghan Markle andrà incontro ad un parto prematuro? Questo è quello che si stanno chiedendo tutti in queste ore da quando il gossip è impazzito dopo i rumors su un presunto ricovero d’urgenza che lascia pensare al ‘peggio’. Secondo l’indiscrezione lanciata dal tabloid New Idea, sembra che l’ex Duchessa di Sussex si troverebbe già in ospedale in attesa della nascita della seconda figlia, la bambina che ha annunciato ormai mesi fa posando al fianco del suo amato marito, il principe Harry. Secondo i bene informati sembra che il parto potrebbe avvenire qualche settimana prima del previsto (ovvero il mese di giugno) anche se al momento non c’è nessuna conferma ufficiale né da parte degli amici dell’attrice, che in questi mesi hanno fatto un po’ da ufficio stampa, e né da parte del personale della clinica che si è trincerata dietro il silenzio.

Cacciari vs Galli "Coprifuoco è lockdown!"/ Il virologo: "Lei non ragiona, adesso..."

“Meghan Markle ricoverata per parto prematuro”, ultimi rumors parlano di un possibile ricovero…

In particolare, sembra che Meghan Markle sia ricoverata in una clinica di Santa Barbara, in California, e che sarebbe arrivata lei stessa a bordo di un suv. In molti sono convinti che il termine non sia ancora scaduto e che il ricovero si sia reso necessario per una serie di piccoli problemi che potrebbe portare ad un parto prematuro. La seconda gravidanza, lo ricordiamo, è arrivata dopo un aborto spontaneo di cui la stessa Markle aveva parlato in una lettera aperta al New York Times, proprio per questo le avevano ordinato riposo assoluto e, quindi, non era tornata a Londra per il funerale del principe Filippo il mese scorso.

LEGGI ANCHE:

GIADA VITALE STUPRATA DA PRETE/ Enrica Bonaccorti: “Ho riprovato le mie molestie...”Scelta Samantha Curcio e Alessio/ Quando andrà in onda a Uomini e Donne? Data da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA