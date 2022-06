Megic Pizza di Gorizia a Boss in Incognito/ La pizzeria insignita del certificato Italian Identity Index

Megic Pizza da Gorizia di Gerardo Acampora che sarà a Boss in Incognito su Rai2

Megic Pizza è l’azienda di Gerardo Acampora protagonisti del quarto ed ultimo appuntamento di Boss In Incognito in onda su Rai2. Questa settimana a vestire i panni del boss in incognito insieme a Max Giusti è l’imprenditore Gerardo Acampora a capo della Megic Pizza insignita anche del certificato Italian Identity Index, il sigillo distintivo del saper fare italiano, una grande soddisfazione che fa del prodotto un paladino del Made in Italy a livello internazionale! Ma scopriamo qualcosa in più su questa famosissima pizzeria di Gorizia.

Dal sito ufficiale si legge: “MEGIC Pizza è la pizza che porti sulla tua tavola. È il sapore unico di prodotti creati secondo la tradizione dei pizzaioli napoletani e che puoi trovare al banco frigo del tuo supermercato preferito. La qualità dei nostri impasti è riconoscibile al primo assaggio grazie a una ricetta speciale che prevede la presenza di solo lo 0,0003% di lievito e che li rende altamente digeribili. Preparare una MEGIC Pizza a casa tua è semplice e veloce, basta infornarla per pochi minuti e poi concedersi al gusto. Ogni giorno Megic prepara basi per pizza, pizze farcite, pizze vegane e pizze surgelate a lunga conservazione”.

Megic Pizza, come è nata l’idea a Gerardo Acampora

La storia di Megic Pizza di Gerardo Acampora è iniziata più di 40 anni. Come si legge sul sito ufficiale: “Michele e il suo storico locale, “La Ciacolada”, sono i primi protagonisti del nostro racconto che vedrà nel ruolo di protagonista anche Gerardo, il figlio, e tutto il nostro team di lavoro dello stabilimento di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Tutti insieme abbiamo contribuito a creare non solo una pizza eccellente ma anche una “famiglia allargata” che lavora con entusiasmo e dedizione”. Dopo tanti anni di duro lavoro e sacrificio nell’ambito della ristorazione, la famiglia Acampora ha deciso di “portare il sapore e i profumi della nostra pizzeria nelle case di tutti”. Nasce così il progetto Megic Pizza, acronimo di Michele, Eleonora, Gerardo, Ida, ovvero i nomi dei componenti della famiglia e di Ciacolada, il nostro punto di partenza.

Nel 2003 la svolta visto che l’azienda Megic Pizza si sposata dal laboratorio artigianale di Grado in uno molto più grande visto che la loro pizza diventa famosa in tutto il mondo. “La creatività e la fantasia, figlia delle nostre origini campane, ha caratterizzato l’intero percorso della nostra storia. Dal brevetto dell’HMS – hand movement simulator, uno strumento che stende le nostre pizze proprio come se fosse un pizzaiolo in carne e ossa, a quello di “Hasta la pizza!” la prima pizza al mondo che si mangia su uno stecco come un gelato” – si legge sul sito. Nel 2016 il salto di qualità: “Megic pizza viene insignita del certificato Italian Identity Index, il sigillo distintivo del saper fare italiano, una grande soddisfazione che fa del prodotto un paladino del Made in Italy a livello internazionale!”.











