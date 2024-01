Mehdi Taremi all’Inter/ Calciomercato, De Notaris: “Solo questione di tempo” (esclusiva, 25 gennaio 2024)

MEHDI TAREMI ALL’INTER, IL COMMENTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA)

Mehdi Taremi all’Inter, l’affare di calciomercato è in dirittura d’arrivo e l’attaccante iraniano sembra ormai in procinto di vestire la maglia nerazzurra. Taremi è impegnato con la Coppa d’Asia con la sua Nazionale e dovrebbe comunque arrivare a giugno a parametro zero. Mehdi Taremi gioca attualmente col Porto, ha 31 anni, è un attaccante di buone doti tecniche e affiancherebbe Lautaro Martinez e Marcus Thuram nel reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi. Un colpo di calciomercato importante per l’Inter, che vincerebbe la concorrenza di molti top club europei. Per saperne di più su Mehdi Taremi all’Inter abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Mehdi Taremi all’Inter, ormai manca solo l’ufficialità? Direi proprio di sì, ormai Taremi è un giocatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità. Taremi dovrebbe proprio vestire la maglia nerazzurra.

Arriverà adesso o a giugno? Penso che Taremi dovrebbe arrivare a giugno.

Lo considera un grande colpo di mercato? L’Inter fa solo colpi importanti, come dovrebbe essere con Taremi.

E tecnicamente come considera Taremi? Più che un centravanti classico parlerei di un centravanti moderno, un attaccante con queste caratteristiche tecniche.

Pensa che qualche altro club potrebbe inserirsi a sorpresa per prendere Mehdi Taremi dal Porto superando l’Inter? No, è difficile avere ragione dell’Inter, mi sembra improbabile che qualche altro club possa superare la società nerazzurra e prendere Taremi. (Franco Vittadini)











