Mehmet Bozkurt: “Gegia per me è speciale, ecco perché mi piace”/ Lei innamorata: “Viviamo insieme”

Barbara D’Urso ospita per la prima volta a Pomeriggio 5 la coppia che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane al Grande Fratello Vip: Gegia e Mehmet. L’uomo, di origine turca, esiste davvero ed ha realmente una storia con l’attrice romana che nei mesi scorsi è stata messa in allarme dai tanti che non credevano a questa storia. Oggi Gegia invece dimostra non solo che Mehmet esiste, ma che è anche realmente interessato a lei.

“È un ragazzo molto dolce, timido, tutto questo gli sta dando non dico fastidio, perché lo fa per me, però è tranquillo…” esordisce Gegia in diretta, chiarendo che Mehmet non ama particolarmente stare in TV. Poi chiarisce un gossip: “Noi all’Isola dei Famosi? No, io l’ho detto ma lui non ama la televisione. Lui a gennaio fa un contratto con un’impresa edilizia che lo vuole.”

Barbara D’Urso cerca però di carpire da Mehmet qualche parola e gli chiede se sia innamorato di Gegia e se i due stiano insieme. Lui appare spaesato, un po’ confuso, poi però chiarisce che sta con lei a casa, e questo ha il suo chiaro significato. “Per me è speciale”, dice, spiegando cos’è poi che le piace tanto di lei: “Lei è una persona naturale, spontanea, lo è negli occhi…”

Dal canto suo Gegia invece si dice presissima da Mehmet: “Lo amo, – confessa in diretta a Pomeriggio 5, spiegando infine che – viviamo insieme. Se però continuiamo così questo mi odia”.

