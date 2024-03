Mel B, cantante Spice Girl: “Ho subito abusi finanziari dal mio ex marito”/ “Ecco come ho vissuto…”

Mel B, dalle beghe legali alle difficoltà economiche a causa dell’ex marito Stephen Belmonte

Trovare qualcuno che negli anni ‘90 non abbia ballato sulle note de “Wanna Be” o “Spice up your life” è forse impossibile. Parliamo di due brani iconici, tanto quanto la band che li ha portati al successo: le Spice Girl. Di recente le componenti storiche hanno dato vita ad una reunion che ha fatto breccia nel cuore dei più nostalgici e non solo, ma di recente ad attirare l’attenzione è stata una particolare confessione di una delle cantanti, Mel B.

Melanie Brown, nota appunto con lo pseudonimo di Mel B grazie alla sua longeva e fortunata collaborazione con le Spice Girl, ha rivelato in una recente intervista di non navigare in acque tranquille dal punto di vista economico. Le difficoltà – come racconta Today – sarebbero subentrate dopo il controverso divorzio dal suo ex marito, Stephen Belafonte, accusato a più riprese dall’artista di violenza fisica e psicologica.

Mel B, la ‘rinascita’ dopo i problemi post-separazione: “Alla fine ce l’ho fatta…”

A dimostrazione di quanto si ritrovi in ristrettezze economiche, Mel B ha spiegato – come riporta il portale – di aver deciso di tornare a vivere con sua madre in Inghilterra al fine di ridurre il più possibile le spese. “Non ho subito solo abusi emotivi e fisici, c’erano anche tutti gli abusi finanziari”, queste le parole della cantante in riferimento alle presunte colpe dell’ex marito – Stephen Belafonte – in relazione ai problemi economici che ancora oggi si ritrova a fronteggiare a causa della tortuosa e onerosa causa di separazione.

Stephen Belafonte – ex marito di Mel B – ha più volte rispedito al mittente le accuse della cantante ma a quanto pare le posizioni risultano ancora discordanti. Nel merito dello scontro legale, gli ex coniugi riuscirono ad accordarsi nel 2017 privatamente, passando poi ad ufficializzare la separazione l’anno successivo. Dopo tante angherie, Mel B ha però annunciato di essersi data da fare per superare quella situazione. “Ho guardato le case di tanto in tanto negli ultimi due anni, sapendo che non avevo i soldi per permettermele. Ho semplicemente abbassato la testa, ho lavorato e vissuto in modo frugale e alla fine ce l’ho fatta”.











