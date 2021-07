Mel Gibson: Robyn Moore ex moglie, le accuse choc di Grigorieva/ Rosalind Ross la nuova fidanzata

Unanimemente riconosciuto come sex symbol, Mel Gibson è stato protagonista di un percorso sentimentale caratterizzato da diversi scossoni. E dire che gli inizi non lasciavano presagire una parabola simile. Dal 1980 al 2006, infatti, il regista di Braveheart è stato legato unicamente a Robyn Moore. Quella che è ormai diventata la sua ex moglie è nata il 4 novembre del 1971 ad Adelaide (in Australia). Inizialmente infermiera dentale, quando Mel Gibson era ancora un attore emergente, la Moore ha deciso di intraprendere a sua volta la carriera nel mondo dello spettacolo.

La successiva affermazione di Gibson ha di certo facilitato il percorso della Moore, che ha comunque legittimato nel corso degli anni il proprio successo ritagliandosi uno spazio importante come doppiatrice e personaggio televisivo. La Moore è famosa in particolare per aver prestato la propria voce a molti cartoni animati. La coppia ha avuto sette figli: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo e Thomas. Arrestato a Malibu mentre guidava in stato di ebbrezza, l’attore ha confessato che il suo matrimonio è andato deteriorandosi a partire da quell’episodio. Il suo divorzio da Mel Gibson è stato uno dei più costosi della storia di Hollywood: oltre 400 milioni di dollari!

Mel Gibson, il divorzio con Robyn Moore, la guerra con Grigorieva e l’amore con Rosalind Ross

Quella con Robyn Moore non è stata certo la relazione più “burrascosa” di Mel Gibson. Su tutte le altre spicca quella con la musicista Oksana Grigorieva. La relazione extraconiugale con la ragazza russa era diventata ormai di dominio pubblico ed è stato uno dei motivi che hanno portato alla rottura con l’ex moglie Robyn Moore. Dalla loro unione è nata nel 2009 una bambina, ma il rapporto tra Mel e Oksana è presto naufragato nel peggiore dei modi. A cinque mesi dalla nascita della figlia, l’attore e la cantautrice si sono lasciati. La donna ha poi denunciato il suo ex fidanzato accusandolo di maltrattamenti, insulti e minacce di morte. Da questo momento in poi ha avuto inizio una lunga battaglia processuale risoltasi in diverse tappe: la prima, nel 2011, ha portato il regista a patteggiare con i giudici di Los Angeles 3 anni di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e 600 dollari di multa. Sempre per queste vicende l’attore viene licenziato dall’agenzia William Morris Endeavor Entertainment[12]. Nel settembre 2011 patteggia con il tribunale di Los Angeles il pagamento di 750 000 dollari a titolo di risarcimento per la Grigorieva, nonché la rinuncia all’affidamento della figlia.

Dal 2014 Mel Gibson è legato a Rosalind Ross, sceneggiatrice tv da cui ha avuto un figlio, Lars Gerard, nato il 20 gennaio 2017.



