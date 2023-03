Melike Ipek Yalova/ Chi è la dottoressa Mujgan di Terra Amara a Verissimo

Melike Ipek Yalova di Terra Amara ospite di Verissimo

Melike Ipek Yalova, l’attrice che interpreta Mujgan nella soap turca Terra Amara, si racconta nella nuova puntata di Verissimo da Silvia Toffanin. L’attrice turca è conosciuta dal grande pubblico italiano per prestare il volto dottoressa Mujgan nella soap opera campione d’ascolti Terra amara. Dopo l’intervista realizzata da Silvia Toffanin a Ugur Gunes, attore che dà il volto al protagonista Yilmaz in Terra amara, i fan della soap turca e tutto il pubblico italiano potranno conoscere meglio un altro volto molto amato dal pubblico di Canale 5.

Si tratta della bellissima Melike Ipek Yalova che nella soap turca interpreta il personaggio della dottoressa Mujgan. Il suo ruolo è quello della cattiva, visto che Mujgan è la rivale in amore di Zuleyha, ma il suo personaggio regalerà tantissime sorprese nel corso delle puntate.

Chi è Melike Ipek Yalova, l’attrice di Terra Amara

Ma chi è Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Mujgan nella soap Terra Amara? Classe 1984, Melike è anta il 29 aprile a Instanbul, Turchia. Dopo aver conseguito il diploma, Melike ha proseguito gli studi laureandosi presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università di Bilkent. Successivamente ha continuato la carriera accademica frequentato il Master in Politica Internazionale all’Università La Sapienza di Roma.

Quasi per caso inizia la sua carriera di attrice. Tutto inizia durante un pranzo con un amico a Instanbul; Melike viene notata dal produttore Nermin Eroglu. Poco dopo, per la precisione nel 2011, fa il suo debutto nella serie in costume The Magnificent Century” dove interpreta il ruolo della principessa castigliana Isabella. Inizia così la sua carriera nel mondo della recitazione che l’ha poi portata ad essere scelta per il ruolo della dottoressa Mujgan nella serie “Terra Amara” che le ha dato la grande popolarità. Per quanto concerne la vita privata, l’attrice è stata sposata dal 2019 al 2021 con lo scrittore Altuğ Gültan dal 2019 al 2021.

