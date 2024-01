Melike İpek Yalova/ Chi è la splendida attrice di Terra Amara ospite a C’è Posta per te

Melike Ipek Yalova, da Terra Amara a C’è Posta per te: l’attrice turca ospite di Maria De Filippi

Melike Ipek Yalova, celebre attrice turca, sarà ospite nella puntata di C’è Posta per Te di questa sera, sabato 13 gennaio. La sua popolarità è legata soprattutto al ruolo di Mujgan in “Terra Amara”. Ma cosa sappiamo del suo percorso professionale e della sua vita privata? La sua carriera artistica inizia nel 2011 con il ruolo della Principessa Isabella Fortuna nella serie “Il secolo magnifico”. Dopo aver studiato Relazioni e Politiche Internazionali all’Università La Sapienza di Roma, Melike si afferma come una delle attrici più talentuose del panorama turco.

Fiorello, patto Pier Silvio Berlusconi per Sanremo 2024: "Torno gratis a Canale5"/ Maria De Filippi incalza

Nel 2019, entra nel cast di “Terra Amara”, una serie ambientata negli anni ’70 a Istanbul. Nel ruolo di Müjgan Hekimoğlu, conquista il pubblico turco e internazionale, con la serie trasmessa anche in Italia su Canale 5. La sua vita privata suscita parecchio interesse nel mondo del gossip, soprattutto dopo il matrimonio con il produttore Altuğ Gültan nel 2019, terminato nel 2021. Sulla sua separazione, Melike ha dichiarato sui social: “Abbiamo preso la nostra decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che questa fosse la cosa migliore per noi”.

C'è posta per te contro Sanremo 2024: c'è la decisione di Mediaset/ Maria De Filippi teme Amadeus

C’è qualcuno nella vita privata (e sentimentale) di Melike Ipek Yalova?

Negli ultimi tempi, sono circolate voci riguardo a un possibile flirt con il collega Furkan Palali, ma nessuno dei due ha confermato la relazione. La riservatezza di Melike sulla sua vita sentimentale ha alimentato ulteriormente la curiosità dei fan. Figlia dell’ex Ministro di Stato Yüksel Yalova, l’attrice ha un background accademico importante, con studi in Relazioni e Politiche Internazionali. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2015 con il film “Can Feda”.

Con il suo talento e la sua bellezza, Melike Ipek Yalova continua ad ammaliare il pubblico televisivo e dei social. Grande curiosità da parte dei fan di vederla all’opera nella sua ospitata a C’è Posta per Te con Maria De Filippi.

Maurizio Zamboni, primo postino C'è posta per te/ "La consegna della lettera? Nessuno sa che arriviamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA