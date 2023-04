Melike İpek Yalova, chi è l’attrice di Terra Amara?/ “Sognavo di diventare un ministro”

Melike İpek Yalova, l’attrice che presta il volto a Mujgan nella soap Terra Amara, torna a Verissimo per raccontarsi a cuore aperto. L’attrice alcune settimane fa aveva già partecipato al popolare programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 sulla scia del grandissimo successo della soap turca campione d’ascolti del pomeriggio.

L’attrice aveva raccontato la sua infanzia di ragazzina felice cresciuta in un famiglia molto unita e del suo sogno di “diventare un ministro come mio padre! In quegli anni naturalmente si prende come esempio il proprio idolo, poi durante l’adolescenza ho sviluppato un forte interesse per la recitazione, che amo. Essendo io una persona molto timida, spesso non sono in grado di esprimere i miei sentimenti e la recitazione in questo senso mi ha aiutato molto. Quando recito sono completamente libera. Ho studiato per qualche tempo in Italia e ho vissuto a Roma, diventata per me una seconda casa”.

Chi è Melike Ipek Yalova di Terra Amara

Melike Ipek Yalova è l’attrice che interpreta Mujgan nella soap turca Terra Amara in onda su Canale 5. Un ruolo che le ha cambiato la vita visto che il grandissimo successo della soap l’ha resa popolarissima in Italia (e non solo). Ma chi è Melike Ipek Yalova? Conosciamola meglio. Classe 1984, Melike è anta il 29 aprile a Instanbul, Turchia. Dopo aver conseguito il diploma, Melike ha proseguito gli studi laureandosi presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università di Bilkent. Successivamente ha continuato la carriera accademica frequentato il Master in Politica Internazionale all’Università La Sapienza di Roma.

L’attrice proprio negli studi di Verissimo ha parlato del suo personaggio, ma anche della sua terra, la Turchia, parlando del grandissimo affetto ricevuto dopo il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria: “gli italiani sono sempre stati solidali con noi in quei momenti e questo significa molto. Voglio ringraziarvi veramente con tutto il cuore e spero che non si debba mai più vivere una tragedia simile in nessuna parte del mondo”.











