Melissa Satta e Antonio Conte a Sky Sport/ Lei con Caressa, lui commenta la Champions

Melissa Satta e Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, entrano a far parte della squadra di Sky Sport per la stagione televisiva 2021/2022. Melissa Satta, che in passato ha lavorato a “Controcampo” e “Tiki Taka”, affiancherà Fabio Caressa a Sky Calcio Club, programma di approfondimento dedicato al mondo del calcio italiano. Il cronista e marito di Benedetta Parodi ha accolto la nuova collega con un simpatico video pubblicato sui social: “Avete capito il Club chi acquista? Ciao invidiosi”. In conferenza stampa Melissa Satta ha detto di essere molto emozionata: “Anche se faccio televisione da 17 anni, ogni volta che nasce qualcosa di nuovo è veramente emozionante. Sono un po’ agitata perché entro in una famiglia super unita e super preparata”. Il calcio è da sempre al centro della vita dell’ex velina, che è stata sposata con Kevin Prince Boateng: “Da ragazzina giocavo in serie C. Poi ho avuto un calciatore in famiglia e ho un bambino che è appassionato di calcio. Quindi il calcio l’ho sempre respirato”.

Antonio Conte commenta la Champions League e il calcio internazionale

Antonio Conte, invece, commenterà la Champions League e il calcio internazionale, dalla Ligue 1 alla Premier League e alla Bundesliga. “È un grande privilegio avere con noi Antonio Conte. Crediamo talmente tanto nei nostri talent, che fanno parte della nostra squadra calandosi in una realtà che mira all’eccellenza. Anche grazie a loro impariamo tantissimo”, ha dichiarato in conferenza stampa il direttore di Sky Sport Federico Ferri. I programmi sulla Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo. Faranno parte della stagione di Sky Sport anche Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

