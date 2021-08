Melissa Satta e Mattia Rivetti, prima vacanza di coppia/ “Convivenza dopo l’estate”

Per Melissa Satta questo è un momento davvero magico sul piano dei sentimenti. La showgirl ha trascorso alcuni giorni in Costa Smeralda insieme al neo fidanzato Mattia Rivetti, durante i quali sono avvenute le presentazioni ufficiali nella famiglia di lei che vive in Sardegna. Successivamente, come racconta il settimanale Chi, la coppia avrebbe deciso di lasciare Porto Cervo per viversi in solitudine la prima vacanza da innamorati.

Melissa Satta e Mattia Rivetti fidanzati/ Lei pubblica la prima foto di coppia

Proprio nei giorni scorsi sui social la Satta ha pubblicato la loro prima foto di coppia, a dimostrazione di come sia per lei una storia importante. Proprio a Saint-Tropez, Melissa e Mattia sono stati paparazzati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre si scambiano tenerezze alla luce del sole, tra baci, coccole e carezze in alto mare che testimoniano il forte feeling e la sintonia reciproca. In vacanza senza il figlio Maddox Prince, nato dalla relazione con l’ex marito Kevin-Prince Boateng, la Satta come si legge su Chi ha diviso le sue giornate di relax tra barca e cene nei posti più esclusivi della Costa Azzurra dedicando tutte le sue attenzioni al neo compagno.

Melissa Satta e Mattia Rivetti fidanzati?/ Vacanza in Sardegna tra sorrisi e gite

MELISSA SATTA E MATTIA RIVETTI VERSO LA CONVIVENZA?

A quanto pare la storia tra Melissa Satta e Mattia Rivetti avrebbe spiccato il volo al punto che la coppia avrebbe iniziato a fare i primi importanti progetti. Si legge in merito sul noto settimanale di gossip: “Amici vicini alla coppia svelano che i due stanno pianificando la convivenza subito dopo le vacanze”. La notizia, se confermata, sarebbe più che plausibile dal momento che Melissa ha sempre dimostrato di non essere a caccia di una semplice storiella estiva.

A quanto pare la Satta avrebbe ponderato con attenzione anche questo aspetto del nuovo capitolo della sua vita e potrebbe presto decidere di metterlo in pratica dopo la fine della burrascosa relazione con Boateng. A proposito del calciatore, pare che abbia deciso di tenere con sè il cane MJ che aveva preso insieme all’ex compagna e potrebbe avere anche una storia in corso da poco tempo. Notizia che, scrive Chi, lui avrebbe deciso di tenere per il momento segreta. Per il momento, quindi, si limita a fare il papà seppur a distanza.

Melissa Satta "Mia erede? Spero presto"/ "Odio social? Rosicone sono sempre pronte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA