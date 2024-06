Melissa Satta e Carlo Beretta innamorati in Grecia/ Lei ufficializza con foto in vacanza ma volano critiche

Carlo Beretta è il nuovo fidanzato di Melissa Satta: lei conferma con le foto in vacanza

Dopo giorni di voci sulla presunta nuova relazione di Melissa Satta, la conduttrice e showgirl ha deciso di ufficializzare la sua storia con Carlo Beretta. Ormai archiviata definitivamente la liason col tennista Matteo Berrettini, Melissa si mostra in vacanza nella suggestiva Grecia insieme al suo nuovo fidanzato, che altri non è che l’ex di Giulia De Lellis. Negli scatti pubblicati su Instagram non ci sono baci o abbracci, ma l’intensità degli sguardi e le location romantiche che fanno da sfondo confermano il fatto che Carlo e Melissa sono una nuova coppia.

Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta: la vacanza in Grecia alimenta i rumor/ Fan ‘zittiti’ sui social…

Non ci sono parole d’amore ad accompagnare il carosello pubblicato su Instagram, intitolato semplicemente ‘Grecia’. Tra le foto una in cui Melissa guarda intensamente Carlo mentre sono seduti, fianco a fianco, su una tavola da surf in mare.

Melissa Satta ancora nella polemica per il nuovo fidanzato

Se c’è chi si è complimentato con Melissa Satta per questo nuovo amore, molti utenti del web hanno inondato il post con commenti critici nei confronti della showgirl. C’è chi le ha scritto: “È davvero sorprendente come tu possa cambiare uomini così velocemente”; o ancora “Ma come fate ad innamorarvi così presto?”. C’è invece chi le ha fatto notare che Carlo ha ancora foto con la sua ex Giulia su Instagram e sarebbe perciò ancora innamorato di lei. Di giudizi, anche pesanti, non mancano, dunque, nei confronti di Melissa Satta che, d’altronde, si è trovata nel mirino degli hater anche durante la sua relazione con Matteo Berrettini. In quel caso è stata accusata di essere la motivazione del calo sportivo del tennista, illazione becera contro la quale Melissa si è duramente schierata.

Melissa Satta: "Quando noi donne siamo così indipendenti, spaventa molto"/ "Non è facile trovare qualcuno…"

