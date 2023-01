Melissa Satta e Matteo Berrettini nuova coppia?/ Beccati insieme a notte fonta: “Cena e poi a casa di lei…”

Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme?

Solo pochi giorni fa alcuni indizi social e non solo facevano pensare che nel cuore della bella Melissa Satta ci fosse il presidente dell’Inter Stephen Zhang. Alcuni commenti social e una foto insieme aveva fatto credere nel possibile flirt tra i due, poi nelle ultime ore tutto è stato stravolto dalle voci di una vicinanza tra la Satta e il celebre tennista italiano Matteo Berrettini. Proprio queste voci prendono ora corpo grazie a una paparazzata.

Il settimanale CHI, nel numero in edicola domani 15 gennaio 2023, ha infatti beccato Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme e in atteggiamenti non proprio da estranei. Il settimanale in anteprima racconta: “Il campione di tennis Matteo Berrettini e l’ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda – erano le 4,30 – dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata.”

Melissa Satta e Matteo Berrettini: cena e notte insieme, poi…

Insomma i due avrebbero trascorso anche la notte insieme come sottolinea il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che poi prosegue nella descrizione: “La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti…”

