Melissa Satta e Steven Zhang stanno insieme?/ Foto insieme e commenti social: “Poi a Miami…”

Melissa Satta e Steven Zhang stanno insieme? Spuntano indizi social e non solo

Melissa Satta e Steven Zhang nuova coppia? È questo lo scoop che lancia Pipol Gossip, facendo notare alcuni degli ultimi movimenti dell’ex velina. Commenti social, incontri e foto insieme sarebbero la prova di un possibile flirt nato di recente tra la Satta e il dirigente sportivo e imprenditore cinese, nonché presidente dell’Inter.

“Melissa Satta e Steven Zhang potrebbero essere una nuova coppia.” annuncia infatti la fonte, che spiega “La showgirl, in passato legata al rossonero Boateng, ha commentato l’ultimo post del presidente dell’Inter, oltre ad aver passato del tempo con lui a Miami lo scorso dicembre. Lo scatto in questione celebrava la vittoria neroazzurra della Super Coppa italiana e la showgirl ha scritto: ‘Complimenti’. Una frase amichevole, all’apparenza formale, che però potrebbe nascondere qualcosa in più.”

Melissa Satta, dopo Mattia Rivetti nel suo cuore c’è Steven Zhang?

È cosa ormai nota che Melissa Satta e Steven Zhang siano amici. Come infatti ricorda la fonte, i due hanno trascorso del tempo insieme a Miami, così come documentato da una serie di stories sui social. Va anche fatto notare che attualmente la Satta è single: conclusa la storia con Boateng – dal quale ha avuto un figlio, Maddox – la conduttrice ha avuto una storia con Mattia Rivetti, nipote dell’imprenditore Carlo Rivetti. Lo scorso ottobre, con un post su Instagram, Melissa ha infatti annunciato la loro rottura con poche e semplici parole: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”. Che ora abbia deciso di aprire il suo cuore a Steven Zhang?

