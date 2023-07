Melissa Satta e Matteo Berrettini, proposta di matrimonio in arrivo?/ L’indiscrezione

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sposano? Lo scoop

Melissa Satta e Matteo Berrettini si frequentano dallo scorso gennaio e sembrano davvero molto felici. Inizialmente, la coppia ha mantenuto il riserbo sulla relazione per poi uscire allo scoperto mesi dopo con una foto sui social. L’ex velina e il tennista attualmente sono in vacanza insieme, e sembra che una proposta di matrimonio sia in arrivo.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiù che ha riportato testimonianze di persone vicine alla coppia, il tennista starebbe pensando di chiedere la mano della sua dolce metà. Nessuna conferma ancora naturalmente, si tratta solo di ipotesi e rumor ma la coppia potrebbe davvero convolare a nozze? Attualmente i due si godono il relax delle vacanze estive, che sia il momento giusto?

“Grande Matteo Berrettini, il tennis non è più di tua competenza. Sport da fare a tempo perso”, “Matteo prepara duramente la stagione sull’erba” e “Ei fu un tennista. Poi appese la racchetta al chiodo”. “Melissa mia per favore dagli un po’ di respiro” e “Lui addoloratissimo di uscire a breve dai primi 100… che brutta fine hai fatto Matteo mio”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che gli hater hanno riservato a Melissa Satta e Matteo Berrettini. La coppia si era recata a Montecarlo per assistere al al Gran Premio di Formula 1, ma neanche in quell’occasione il web ha lasciato tregua all’ex velina e il tennista. Non è la prima volta che la coppia deve affrontare questi problemi; Melissa Satta ha anche dedicato un monologo a Le Iene sulla questione. Anche Berrettini si espresso difendendo l’amore per la modella: “Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale. Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età”, ha detto il tennista a La Repubblica

