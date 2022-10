Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati/ Lei: “Dopo quasi due anni…”

Melissa Satta e Mattia Rivetti, la storia è finita

Melissa Satta è nuovamente single. La storia d’amore con Mattia Rivetti è ufficialmente finita. Ad annunciarlo è stata la stessa Satta pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine… Grazie, Melissa”, le parole della Satta che non ha aggiunto altro evitando anche di svelare i motivi che hanno portato alla fine della relazione. Una rottura inaspettata per i fan che, nel corso della scorsa estate, hanno seguito la storia tra Mattia Rivetti e la Satta che si sono concessi anche una vacanza in Sardegna lasciandosi andare a baci e coccole.

Melissa Satta "Vorrei un altro figlio"/ Maddox? Cresce ogni giorno di più"

Una storia che, però, non è durata e che oggi è giunta al termine come ha annunciato Melissa che, dopo aver ufficializzato la relazione sui social, ha scelto di annunciare la fine dell’amore allo stesso modo.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: dal sogno di un figlio alla fine della rottura

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta aveva ritrovato l’amore con Mattia Rivetti con cui sognava anche di allargare la famiglia. Mamma di Maddox, la Satta non ha mai nascosto di volere il secondo figlio. “Sì, in futuro ci posso pensare. Per il momento mi sento ancora giovane e non sono pronta per un altro figlio”, le parole rilasciate dalla Satta a NuovoTv.

Melissa Satta e Mattia Rivetti/ Vacanze in Sardegna: baci e coccole in spiaggia

Quello del secondo figlio, per il momento, resta un sogno per la Satta che, dopo aver annunciato la fine della relazione, non ha aggiunto altro evitando anche di svelare i motivi che hanno portato, dopo due anni, alla fine della relazione con cui era tornata ad amare dopo il naufragio del suo matrimonio.

LEGGI ANCHE:

Melissa Satta, chi è e vita privata/ "Pronta a creare una famiglia con Mattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA