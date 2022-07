Melissa Satta “Vorrei un altro figlio”/ Maddox? Cresce ogni giorno di più”

Melissa Satta ha vissuto momenti difficili legati alla separazione dal calciatore Kevin-Prince Boateng, che è convolato a nozze con Valentina Fradegrada. L’ex Velina di Striscia la Notizia ora, ha ritrovato la sua felicità accanto al suo nuovo compagno Mattia Rivetti. Con lui la bella modella è rinata, dopo aver vissuto il dolore della fine della relazione con il padre di suo figlio, Maddox.

Ai microfoni di Nuovo TV, la modella svela la possibilità di volere un secondo figlio in futuro: “Sì, in futuro ci posso pensare. Per il momento mi sento ancora giovane e non sono pronta per un altro figlio”. Al momento, infatti, l’ex velina è già mamma di Maddox che le impegna tutte le sue giornate.

Melissa Satta, come riporta Nuovo Tv, parla del suo rapporto con il figlio ma soprattutto si sofferma sulla sua educazione: “Gioca pure lui a calcio e ha una grande passione per questo sport. Però io gli faccio sperimentare anche altre discipline in modo tale che poi possa scegliere. Soprattutto l’equitazione, che ho praticato fin da piccola in Sardegna insieme a mio fratello, passione che ho trasmesso a Maddox. Quando abitavamo in Germania per il lavoro del padre, a quattro anni l’ho messo su un cavallo”. L’ex Velina ha rivelato di aver giocato a calcio quando era bambina e di aver trasmesso anche questo a suo figlio.

La modella rivela cosa significa per lei essere mamma di un maschio e cosa comporta: “Intanto è difficile essere genitore a prescindere dal sesso del proprio figlio, visto che i bambini crescono così velocemente e ogni giorno è una scoperta con loro.” Poi conclude: “A casa di chi ha un maschio ci sono solo macchinine, mostri e palloni. Ci sono abituata, per fortuna, dato che fin da piccola io sono sempre stata amica anche dei maschi”.











