Melissa Satta festeggia il compleanno con Matteo Berrettini/ Lo scoop

Melissa Satta ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto delle amiche di sempre, ma non solo. Come riportano alcune storie Instagram, la modella avrebbe spento le candeline in compagnia del nuovo fidanzato Matteo Berrettini.

A lanciare la notizia è Pipol Gossip che riporta: “Come potete vedere dalle immagini la showgirl è stata felicissima di spegnere le candeline e di condividere questo momento di gioia con l’uomo che oggi le fa battere il cuore, il suo Matteo.Subito dopo il party, però, per evitare i fotografi pare sia accaduto un fatto molto ambiguo.

Berrettini e Satta al termine del party durato tutta la notte, alle 4 del mattino sembra abbiano fatto posteggiare un furgone davanti alla porta di uscita del ristorante dove si festeggiava il compleanno per non essere fotografati. ” Insomma, sembra proprio che la coppia sia felice ma non ancora pronta a mostrarsi in pubblico.

Melissa Satta e Matteo Berrettini pizzicati insieme: confermati i gossip

Prima ancora del compleanno, circolavano numerose le voci su una presunta relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Dopo qualche settimana è arrivata la paparazzata del settimanale Chi, che ha confermato il gossip sulla coppia. Il giornale diretto da Alfonso Signorini li ha “pizzicati” insieme in atteggiamenti inequivocabili.

“Il campione di tennis Matteo Berrettini e l’ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda – erano le 4,30 – dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata” afferma il settimanale.

