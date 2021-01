Melissa Satta frecciata all’ex marito Kevin Boateng/ “Conoscevo un calciatore che…”

Melissa Satta è tornata in tv ospite dell’ultima puntata di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)” su Rai1 e sin dal suo ingresso la ex velina di Striscia La Notizia ha lanciato delle frecciatine all’ex marito Kevin Prince Boateng. E’ risaputo che la coppia si è definitivamente detta addio con tanto di comunicato ufficiale pubblicato e condiviso sui social dopo una lunga storia d’amore, un matrimonio e la nascita del figlio Maddox. La coppia dopo il matrimonio e la nascita del figlio ha vissuto una profonda crisi che hanno cercato di superare insieme proprio per l’amore verso il figlio Maddox, ma il ritorno di fiamma si è spento lo scorso mese. A comunicarlo i diretti interessati da sempre al centro del gossip per la loro relazione. La Satta appena entrata nello studio di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)” ha ironizzato sulla sua presenza nel varietà che vede una coppia di sposi giocarsi una vincita di quasi 300 mila euro da investire proprio nel matrimonio.

Melissa Satta ironica su Kevin Prince Boateng

“Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…” ha detto Melissa Satta con tanto di sorriso nel salutare la coppia di promessi sposi di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)”. Una battuta che per molti è stato un chiarissimo riferimento alla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng; una frecciata che ha stranito lo stesso padrone di casa Carlo Conti che ha risposto con un sorriso. Ma le frecciate della Satta non sono finite, visto che durante la serata la ex velina di Striscia La Notizia ha detto: “conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanto fortuna….”. Un nuova frecciata all’ex marito che ha scatenato l’ilarità in studio, a conferma di come la bellissima Melissa Satta, nonostante tutto, sia in grado di ridere e scherzare sulla sua situazione sentimentale.



