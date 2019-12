Melissa Satta/ In versione Cupido, chiedere alla Panicucci… (Il Campionato fa 90)

Melissa Satta, showgirl, è celebre non soltanto per la sua inconfutabile bellezza, ma anche per la sua storia d’amore con il calciatore Kevin-Prince Boateng, da cui cinque anni fa ha avuto il loro primo (e finora unico) figlio, Maddox. L’ex velina, che in serata sarà fra gli ospiti de “Il Campionato fa 90”, trasmissione targata Rai e dedicata al novantesimo compleanno del massimo torneo calcistico italiano, ha trascorso il Natale in famiglia, sulle nevi elvetiche di Sankt Moritz, lasciandosi andare a coccole e baci con la sua dolce metà. Una serenità di coppia ritrovata; soltanto dodici mesi fa, infatti, Satta e Boateng avevano trascorso il 25 dicembre da separati e il loro legame sembrava ormai essere giunto al capolinea. In estate, invece, v’è stato un riavvicinamento, con i due innamorati che hanno deciso di concedersi una seconda opportunità. Mossa azzeccata, verrebbe da dire, sfogliando virtualmente gli scatti postati dai due sui rispettivi profili Instagram e vedendo i meravigliosi sorrisi dipinti sui volti di tutta la famiglia, incluso il piccolo Maddox. Che presto potrebbe avere un fratellino (o una sorellina): “Ora no, non voglio correre – ha recentemente dichiarato Melissa Satta in merito a una nuova gravidanza –, ma in futuro mi piacerebbe”.

MELISSA HA DIFESO UN BAMBINO SUI SOCIAL

Melissa Satta, del resto, ha dimostrato più volte di possedere un grande cuore da mamma e, a tal proposito, l’episodio più recente, risale alla partita di campionato tra Fiorentina e Inter, disputatasi nel capoluogo toscano presso lo stadio “Artemio Franchi”. In tale circostanza, al secondo gol dei nerazzurri (poi annullato dall’arbitro), un bambino ha esultato con gioia insieme al suo papà, venendo preso di mira dai sostenitori della squadra di casa ed essendo costretto ad andarsene, in lacrime, per motivi di sicurezza. Una vicenda che la showgirl ha raccontato sui social: “Il bimbo ha festeggiato insieme al suo papà e i due sono stati aggrediti verbalmente dai ‘tifosi’ della Fiorentina. Il papà e il bambino sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina che, devo dire, si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando. Io mi chiedo: non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace, ma io non vi chiamo tifosi. I tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti! Firenze è stupenda, la Fiorentina pure, come tutti i fiorentini. Ma le persone che hanno fatto questo sono da lasciare a casa”.

MELISSA SATTA VERSIONE CUPIDO: HA FATTO FIDANZARE…

La versatilità di Melissa Satta è nota al pubblico televisivo, ma probabilmente non tutti conoscono la sua vocazione da Cupido. Cosa c’entra l’ex velina con la divinità dell’amore? È presto spiegato. Occorre soltanto un rapido cambio di protagonisti. Federica Panicucci e Marco Bacini sono fidanzati da tre anni e nei giorni scorsi, davanti alle telecamere di “Verissimo”, hanno raccontato, emozionati, il loro idillio amoroso. Il legame tra i due, però non è nato in maniera casuale, bensì è stato incoraggiato e favorito da un’amica comune. “È stata Melissa Satta che ci ha messo in contatto – ha raccontato Federica Panicucci –. Ho visto che Melissa indossava delle t-shirt bellissime. Mi sono piaciute tanto, dunque le ho chiesto chi le avesse fatte, per poi scoprire che si trattava di Marco. Melissa lo disse a Marco, il quale mi scrisse una mail, chiedendomi se volessi andare a provarle nel suo show room”. Panicucci declinò l’invito, però scelse di restare in contatto con Bacini, iniziando a frequentarlo sino ad accrescere irrimediabilmente (nell’accezione positiva del termine, beninteso) l’intesa con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA