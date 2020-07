Melissa Satta sexy su Instagram/ Foto hot: seno in vista e addominali da urlo

Melissa Satta sta mandando in queste ore letteralmente in tilt i social network, con particolare riferimento a Instagram, dove nelle scorse ore ha pubblicato tre foto hot che hanno calamitato l’attenzione dei suoi fan. La showgirl sta trascorrendo questi primi giorni di luglio a Porto Cervo, nella “sua” Sardegna e l’occasione per farsi immortalare nelle acque cristalline che circondano una delle due grandi Isole italiane è stata troppo ghiotta per non coglierla. Melissa indossa un bikini viola che fa risaltare le sue forme strepitose: seno mozzafiato, curve sensuali e addominali scolpiti da fare invidia. La maggior parte dei suoi fans sta inondando di commenti il suo post e tra loto c’è anche il marito di Melissa Satta, il calciatore Kevin-Prince Boateng, che non ha esitato a ironizzare (in forma retorica), scrivendo: “Senza fisico”. Un modo per sottolineare con nonchalance la bellezza della sua musa, con la quale ha recuperato l’intesa amorosa dopo un periodo trascorso lontano, nel quale sembrava essere svanito l’amore dei due genitori di Maddox, che, forse, in maniera inconsapevole, ha fatto da collante tra mamma e papà, contribuendo a ricreare quell’atmosfera magica, di famiglia, che ora avvolge i coniugi Boateng. L’ex velina e il suo bomber sono più innamorati che mai, per la gioia dei loro ammiratori.

Il mare più bello… #sardegna





