Memmo, video auguri a pagamento dai vip/ Lista nomi e tariffe: Giovanni Ciacci e…

A Live Non è la D’Urso si parla di Memmo, la piattaforma svedese dove si possono acquistare video saluti e auguri a pagamento dai vip. Sul portale troviamo da attori famosi come Eva Grimaldi a personaggi della televisione come Giovanni Ciacci. Quest’ultimo, presente in studio da Barbara D’Urso, spiega: “Si tratta di business ed è tutto legale, tanto che ci paghiamo anche le tasse”. C’è poi un siparietto molto simpatico tra lui e Costantino della Gherardesca che aggiunge: “Non ho capito niente, ora però voglio fare business anche io. Sinceramente non capisco tutto questo buonismo, lo vorrei fare anche io ma non sono tecnologico. Devo imparare”. Ciacci aggiunge: “Se ti vengono a vedere in un locale fai autografi e video, sei pagato per fare quello e non ci vai a pagamento”. Tra i vip si parla anche di Victoria Silvstedt: per un suo video si pagano 100 euro. “Lei dona questi soldi in beneficenza. Lo trovo un bel gesto”.

Memmo, video saluti a pagamento dai vip: Taylor Mega all’attacco

Taylor Mega e Paola Caruso si oppongono a Memmo e questo business dei video auguri a pagamento dai vip. L’influencer spiega: “Io vado agli incontri con i fan gratis perché voglio incontrarli. Non prenderei mai dei soldi per questa cosa”. Anche Vladimir Luxuria è d’accordo, mentre Simona Izzo difende Giovanni Ciacci: “Un professionista che fa questo in maniera legale, pagando le tasse, non vedo cosa ci sia di male”. Ma chi sono i vip nelle liste? Sono tantissimi gli artisti che si possono trovare con prezzi differenti. Si passa dal mondo della televisione dove troviamo Eva Henger (30 euro), Heather Parisi (90 euro) per poi arrivare al mondo dello sport Mirko Antonucci calciatore della Roma (15 euro), Kema Sema calciatore dell’Udinese (30 euro) fino alla leggenda del ciclismo Claudio Chiappucci (10 euro). Staremo a vedere se questa iniziativa prenderà piede o se cadrà nel dimenticatoio…



